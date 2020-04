Tento den v historii: Trenér Rangers musel jít chytat. Ve finále Stanley Cupu!

Sedmý duben patří v historii NHL Lesteru Patrickovi. A to nesmazatelně.

1928: Dnes je to přesně 92 let ode dne, kdy trenér New York Rangers Lester Patrick musel nastoupit do branky svého týmu během finále Stanleyova poháru. Probíhal druhý zápas série a brankář Rangers Lorne Chabot schytal tvrdou ránu od Nelse Stewarta přímo do oka.

Newyorský celek měl problém: tou dobou nebylo zvykem mít na střídačce náhradního brankáře a jejich soupeř Montreal Maroons nesouhlasil s tím, aby Rangers využili druhého gólmana, který seděl na tribuně. Do akce tak šel tehdy 44letý Patrick. A vedl si skvěle, Rangers vyhráli 2:1 v prodloužení!

Montreal sice zvládl třetí duel série, po kterém vedl 2:1 na zápasy, New York Rangers ale sérii otočili a i díky nezapomenutelnému výkonu svého Lestera Patricka dokráčeli k zisku Stanleyova poháru.

