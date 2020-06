Tento den v historii: Jágrův druhý Stanley Cup a Gretzkyho velký večer

V rámci našeho pravidelného seriálu Tento den v historii se tentokrát podíváme do let 1992 a 1993.

1992: V úvodu své kariéry se Jaromír Jágr dvakrát v řadě radoval ze zisku Stanleyova poháru. K jeho druhé radosti došlo právě 1. června 1992, kdy Pittsburgh Penguins zvítězili 6:5 na Chicago Stadium a porazili Blackhawks 4:0 na zápasy. Jednalo se o rekordní 11. výhru Pens v řadě ve vyřazovacích bojích.

Vítězný gól tehdy obstaral Ron Francis, Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off si podruhé v řadě odnesl Mario Lemieux, jenž při vítězném tažení Pittsburghu nasbíral 34 bodů v 15 zápasech.





1993: Do třetice už se Penguins do finále bojů o Stanleyův pohár neprobojovali, mezi nejlepší dva týmy NHL v roce 1993 proklouzli hokejisté Montrealu a Los Angeles. Prvního června byl na programu úvodní zápas série, který ovládli Kings 4:1. Hlavní roli sehrál legendární Wayne Gretzky, který na první tři góly Los Angeles přihrál a ten čtvrtý sám do prázdné branky vstřelil. Jednalo se o historicky první výhru kalifornského klubu ve finále play-off.

