Tento den v historii: Gretzky ukončil kariéru

Všechno jednou skončí. A nejinak tomu bylo u kariéry Waynea Gretzkyho, který se na konci ročníku 1998/1999 rozhodl pověsit brusle na hřebík.

18. dubna 1999 - A právě v tento den odehrál svůj poslední zápas v nejlepší hokejové lize světa. V barvách Rangers se postavil proti Penguins a při porážce 1:2 v prodloužení si připsal svůj poslední kanadský bod. Pro zajímavost - zápas gólem v nastaveném čase rozhodl Jaromír Jágr.

Po zápase poskytl novinářům rozhovor, ve kterém byl stále oblečen ve výstroji. „Podvědomě to nechci sundat. Je to těžké. Musím být upřímný, nechci to sundat," řekla legenda NHL.

„Byl jsem kluk, co miloval hru a měl velké štěstí, že mu pán dal takové nadšení pro tuhle hru," řekl Gretzky na závěr. Jeho bodové konto v NHL se zastavilo na čísle 2857.

