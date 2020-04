Tento den v historii: Babando hrdinou Red Wings

Napínavější sedmý zápas ve finálové sérii těžko najdete. Odehrál se v roce 1950 a rozhodnut byl až ve druhém prodloužení. Žádný jiný sedmý zápas ve finále nebyl delší.

23. dubna 1950 - Byly to tehdy nervy. Sedmý zápas finálové série mezi Red Wings a Rangers dospěl do prodloužení a čekalo se na to, kdo se stane hrdinou. Ve druhém prodloužení se jím stal Pete Babando, který vystřelil Detroitu Stanleyův pohár.

