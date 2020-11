Ten, co stojí za nejlepším dresem všech dob. Šel jsem proti hokejovým pravidlům, říká Smith

Když se objevily na pultech, okamžitě mizely. Byly neotřelé, originální, budily emoce. Psal se začátek 90. let a dresy San Jose Sharks jednoduše pobláznily sportovní fanoušky. Vždyť v roce 1992 se v Severní Americe víc prodávaly už jen trikoty basketbalistů Chicaga. Bulls tehdy v čele s Michaelem Jordanem vládli NBA, takže jejich komerční úspěch byl logický. To kalifornský klub v hokejové NHL začínal a paběrkoval. Výsledky nikoho nenalákaly, ohromný zájem měla na svědomí jedna, jediná věc. Geniální logo. Kdo za ním stál?

Od šéfů San Jose dostal na začátku devadesátek jasné, byť nelehké zadání: Chceme logo se žralokem. A vymysli něco víc než obyčejné 2D logo, přidej třetí rozměr.

Terry Smith se pustil do díla a vykouzlil jeden z nejopěvovanějších sportovních symbolů všech dob.

Nezaměnitelný, dravý i důmyslný.

Z trojúhelníku vyplouvajícího žraloka překusujícího hokejku. Onen trojúhelník byl odkazem na Red Triangle. Zónu, kde tehdy bylo nejvíc nahlášených napadení lidí dechberoucí parybou v USA. Leží poblíž San Jose, odtud ono pojmenování Sharks.

Smithova žraloka nosili na hrudi velikáni jako Igor Larionov, Owen Nolan nebo Joe Thornton. Dresy s ním byly kasovním trhákem, co dokonale fungoval dlouhá léta. A to od první sezony.

Co na tom, že San Jose polykalo hořké začátečnické lekce, připsalo si nejhorší bilanci z celé NHL a uhrálo jen 17 výher? Kachní modř od těch časů neodmyslitelně patří k Sharks.

Ostatně hádejte, jaký trikot vyhrál žebříček The Hockey News v roce 2015, v němž známý novinář Ryan Kennedy seřadil 100 nejlepších trikotů v dějinách NHL?

Ano, tušíte správně. Králem se stal onen dres, jemuž vévodil Smithův výtvor a v němž se jako první mezi mantinely proháněli Doug Wilson, Pat Fallon či Kelly Kisio. Puky v něm zastavovali Jeff Hackett, Arturs Irbe nebo Wade Flaherty.

"To logo nám přišlo úžasné a extrémně kreativní," vzpomíná Wilson, tehdejší kapitán a dnes generální manažer Sharks. "Dokonale vystihovalo začátek čehosi nového," dodává pro NHL.com. Smithovi prý paradoxně pomohlo, že o hokeji mnoho nevěděl.

Hrával basketbal za stanfordskou univerzitu, miloval svět pod bezednými koši. Ten, v němž brusle kreslí rýhy do ledu, mu byl prakticky cizí.

"A díky tomu jsem neměl žádné předsudky o tom, jak by logo pro klub NHL mělo vypadat. Přemýšlel jsem nad tím jinak a šel proti hokejovým pravidlům," míní Smith, jehož brilantní práce vystřelila mezi žádané designery napříč zámořskými sportovními soutěžemi.

Černošský umělec pracoval mimo jiné pro NBA, navrhl identitu pro desítky klubů z nižších lig, prosadil se se svými díly také ve světě videoher. A mimochodem, byl to právě on, kdo v roce 2007 původní znak Žraloků upravil do současné, agresivnější verze. S bravurou sobě vlastní.

Smith ovšem neslýchá celý život jen komplimenty.

Když na začátku devadesátých let San Jose představilo symbol, který vymyslel, někteří hokejoví tradicionalisté protestovali. "Ze začátku se jim to logo nelíbilo. Vždyť jsem vzal hokejku, jednu z jejich posvátných věcí, a zlomil ji napůl," vybavuje si.

Smithovo dílo obstálo ve zkoušce časem. Mnozí, kteří ho odsuzovali, mu přišli na chuť. A Sharks sáhli až po čtvrtstoletí k lehkým úpravám. Designu, nikoliv odvážného nápadu.

Teď se původní znak vrací. San Jose ho bude mít na svých retro dresech. "Když to vidím, připadám si starý. Vždyť jsem to logo vymyslel před 30 lety," pousměje se Smith, kterého pochopitelně těší, jaký úspěch kultovní žralok měl kdysi a má dodnes.

"Jsem rád, že mi vedení Sharks tehdy dalo šanci a já jsem mohl přijít s něčím jiným, novátorským," povídá. Nikdy toho nemuseli litovat.

Share on Google+