Taxi, co? Představme si tzv. taxi squad, cestující náhradníky

Letošní sezóna věru nebude normální. Vedle přerozdělení divizí, pravidelného testování a nejspíš i řady odložených zápasů bude jedním z těch méně výrazných, přesto významných zásahů do standardního dění tzv. taxi squad.

V redakci jsme nad překladem onoho sousloví vedli interní diskusi, zvítězily termíny „cestující náhradníci“ nebo prostě jen odlehčení „taxikáři“. Zvykněte si, letos se bez nich neobejdeme.

NHL tímto institutem dovoluje klubům rozšířit 23 členné kádry o dalších 4-6 hokejistů, poté co projdou listinou nechráněných hráčů (waiver list), s platností od úterka na novou sezónu.

„S cestujícími náhradníky jdeme do neprobádaných vod, měli by nám pomoct projít nadcházející sezónou,“ řekl agentuře AP generální manažer Oilers Ken Holland. „Tento institut nám dá k dispozici 29 hráčů, kteří budou pohromadě s ostatními trénovat, budou testováni a budou s námi všude cestovat. Měli by být urychleně k dispozici.“

Třeba Montreal Canadiens už takto postupovali s Michaelem Frolíkem a Coreym Perrym (na snímku). Oba zkušení borci, Claude Julien si vychválil jejich přínos, ale do hlavní sestavy s nimi nepočítá. V pondělí-úterý prošli waiverem a zůstávají členy širšího kádru. Jako cestující náhradníci mohou být přidáni do sestavy do 17.00 kterýkoli hrací den, tak aby mužstvo pružně vykompenzovalo eventuální opatření spojená s tzv. COVID-19 protokolem.

Jelikož podobné příběhy, jako ten s Davidem Ayresem, v únoru narychlo povolaným do branky Caroliny, letos opravdu nehrozí, musí mít každý klub v rozšířeném kádru aspoň tři maskované muže. Obvyklé povolání hráčů z nižších lig bude nadále možné, v praxi jej ale zkomplikují karanténní opatření. Kluby zřejmě v mnohem větší míře ponechají hráče „dole“ celou sezónu.

„Budeme si muset uspořádat priority,“ přikyvuje Kevyn Adams z Buffala.

Pokud už se týmy rozhodnou povolat někoho z nižších soutěží, v Americe to bude snazší než v Kanadě. „Bude tam karanténní období sedm dnů,“ osvětluje generální manažer Jim Nill z Dallasu. Edmonton, Vancouver a Calgary, jež mají farmy v USA, budou muset kvůli překročení hranic čekat čtrnáctá dnů. To si dvakrát rozmyslíte, zda někoho povolávat.

„Přičtěte dalších šest dnů při cestě do západní Kanady. Když odešleme hráče dolů, bude mnohem náročnější povolat ho zpět. To určitě ovlivní naše rozhodování,“ potvrzuje Ken Holland.

Hlavní farmářská soutěž pro NHL měla letos namále, nakonec se American Hockey League rozjede. Bude ovšem o tři týmy chudší. Jak moc každý cestující náhradníky využije, je otázkou. Hlavně pro mladé hráče nemusí být tento režim dlouhodobě příjemný, což potvrdil třeba Paul Maurice.

„Raději nechám talentované kluky hrát v Manitobě, než aby jen bruslili, cestovali a podstupovali testování u nás,“ naznačil trenér Winnipegu Jets.

