Táta létá v oblacích, on zase na ledě. Kdo je čerstvá posila Los Angeles?

Možná vás zaujme tím, že je veganem. Nebo třeba přítelkyní s českými kořeny, randí totiž s golfistkou Nelly Kordovou. Pozornost upoutá i jeho řecké příjmení. Když ale sledujete Andrease Athanasioua mezi mantinely, ohromí vás jiná věc. Rychlost, s jakou se řítí po kluzišti. Šestadvacetiletý útočník patří k nejlepším bruslařům v NHL. Nově bude ujíždět do brejků a sázet góly v barvách Los Angeles Kings.

Léta hrával za detroitské Red Wings, teď Athanasiou zažívá druhé stěhování během 10 měsíců.

Nejprve v únoru zamířil s Ryanem Kuffnerem do Edmontonu za Sama Gagnera a dvě draftové volby. Jenže u Oliers mu to nelepilo, a tak musel vítěz Memoriálu Ivana Hlinky z roku 2011 hledat novou práci na hráčském trhu.

A necelé tři týdny před startem NHL se dočkal, na rok se upsal Los Angeles. Králové ulovili Athanasioua levně, za 1,2 milionu dolarů. Na rozdíl od Mikea Hoffmana a dalších se Kanaďan s řeckými a indickými kořeny vyhnul zkušební smlouvě.

Athanasiou je v ideálním hokejovém věku, klidně by mohl prožít nejlepší sezonu kariéry. Zatím se mu nejvíce dařilo v ročníku 2018/2019, kdy se blýskl 54 body. Hned třicetkrát skóroval! Především díky své rychlosti.

Tu má tak trochu v krvi. Jeho táta Stanley totiž létá pro známou společnost Air Canada.

Athanasiou si za své jeviště místo oblaků vybral led. Už od juniorských let ho provází pověst výjimečného bruslaře, nicméně jeho největší přednost mu občas bývala i na škodu.

Mnohokrát už skončil v nepřirozené pozici zmuchlaný u mantinelu. Prostě škobrtl a upadl, nebo ho třeba rozhodil střet s obráncem. Ve velké rychlosti jsou takové nárazy nebezpečné.

"Mé bruslení je dar i prokletí," míní Athanasiou. "Učím se využívat svou rychlost ve správných chvílích, rád bych se vyhýbal kolizím. Za tu dobu, co hraju hokej, už jich bylo dost."

Rozhodně to ovšem neznamená, že přestane vyrážet do pověstných úprků a střílet branky po parádních sólech. Králové v něm za nevelké peníze mohou získat výtečnou posilu.

Jen by v Los Angeles potřebovali, aby Athanasiou zapomněl na nezdary z minulé sezony. Čekalo se od něj víc než 26 bodů za 55 zápasů. Po průlomovém ročníku to byl nečekaný ústup. Co předvede tentokrát?

