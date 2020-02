Tarasenko poprvé od operace na ledě. Stihne závěr základní části?

Hokejisté St. Louis Blues byli při čtvrtečním tréninku příjemně překvapení. Na led s nimi nečekaně skočil i dlouhodobě zraněný útočník Vladimir Tarasenko, jehož absence se naposledy odhadovala minimálně do začátku play-off. Rusova rychlá rekonvalescence však dává naději, že by mohl stihnout ještě poslední duely dlouhodobé části a připravit se tak na boje o Stanley Cup.

Když v říjnu vyšlo najevo, že Tarasenko kvůli zranění musí na operaci ramene a minimálně na pět měsíců přijde o hokej, fanoušci Blues se chytali za hlavu. Jedna z hlavních opor týmu byla rázem ze hry.

Jak už dnes víme, obhájci stříbrného grálu díru po osmadvacetiletém útočníkovi zdařile zalepil a válí i bez něj. Ale věřte, že kdyby trenéři St. Louis mohli mít Tarasenka ihned zpátky na soupisce, měli by mnohem větší radost.

Jakmile tedy rodák z Jaroslavle během ranního rozbruslení před utkáním s Winnipegem nazul brusle na nohy, zbystřili jak Tarasenkovi spoluhráči, tak především realizační tým a příznivci Bluesmanů. Vždyť ještě nedávno padala slova o celkem šestiměsíční absenci a ve vzduchu visela otázka, jestli bude obávaný snajpr připraven na začátek vyřazovacích bojů.

„Všechny nás Vladimirův brzký návrat na led překvapil. Ale týmoví lékaři potvrdili, že už se klidně může postupně vracet do tempa a zkoušet pomalu trénovat,“ popsal na webu nhl.com hlavní kouč mužstva Craig Berube. „Je super, že má možnost být znovu mezi ostatními kluky a dělat i některá cvičení. Zároveň mu rychleji uteče čas do doby, než bude moci naskočit k ostrému utkání,“ dodal.

Tarasenko v aktuální sezoně stihl pouze 10 střetnutí, ve kterých posbíral 10 bodů za 3 branky a 7 asistencí. Ročník rozjel po statistické stránce skvěle, o to víc pak muselo Blues mrzet jeho dlouhodobé zranění. Až do loňska přitom ze zdravotních důvodů chyběl jen zřídka.

„Ještě nějakou chvíli určitě do hry nezasáhne, musí pro něj být těžké si tímto obdobím procházet. Samozřejmě už chce být den co den s námi ostatními v kabině, vyhrávat zápasy a dávat góly. Takže myslím, že pro něj je super, když s námi teď poprvé vyjel na led. Maká na sobě a věřím, že nám co nejdřív zase pomůže,“ komentoval spoluhráčův stav útočník Brayden Schenn.

Radost z přítomnosti šikovného Rusa měli také jiní, například centr Ryan O’Reilly. Ten tuší, že v sobě Tarasenko stále nosí povahu lídra, která dokáže mančaft ještě víc nabudit, což bude s blížícím se play-off den ode dne důležitější. V utkáních se borec s číslem 91 ještě neukáže, po psychické stránce však pomáhá už teď.

„Uvidíme, jak se to s ním dále vyvine, jestli bude brzy moct dělat všechna cvičení, která na trénincích provádíme. Zatím mu zdraví úplně všechno nedovolí, ale týden o týdne by na tom mohl být lépe. Důležité je, že nyní může začít i s maličkostmi,“ uzavřel Craig Berube.

Není tedy vyloučené, že se Vladimir Tarasenko vrátí ještě v závěru základní části. Ačkoli St. Louis Blues stále s přehledem vedou Centrální divizi, jeho přítomnost by rozhodně prospěla.

