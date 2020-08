Tampa rozhodla až v pátém prodloužení! Calgary dokázalo potvrdit formu z předkola

Začátek prvního kola play-off přinesl čtvrtý nejdelší zápas v historii celé soutěže, ve kterém se o vítězství přetahovala Tampa Bay s Columbusem. I z tohoto důvodu byl odložen souboj mezi Bostonem a Carolinou. Jak vypadaly další noční zápasy?

TAMPA BAY LIGHTNING - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Čtvrtý nejdelší zápas v historii!

Byla to neuvěřitelná bitva. Columbus se v duelu dokázal dostat dvakrát do vedení, jenomže ani jednou ho neudržel. Nikdo ale netušil, že po gólu Gourdeho ze začátku třetí části zažijeme něco podobného.

Na rozhodnutí se čekalo až do pátého prodloužení. V něm se hrdinou Tampy Bay stal útočník Brayden Point, který střelou z mezikruží překonal neuvěřitelného Korpisala, jenž si za celý duel připsal pětaosmdesát zákroků!

Branky a nahrávky

7. Point (Kučerov, Hedman), 41. Gourde (McDonagh, Coleman), 151. Point (Kučerov, Sergačjov) – 3. Dubois (Texier, Jones), 40. Bjorkstrand (Dubois, Kukan).

Statistické okénko

Střely na bránu: 88-63 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 61 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,8 %, čas 150:27

Joonas Korpisalo (CBJ) – 85 zákroků, 3 OG, úspěšnost 96,6 %, čas 150:26

Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 41:43

Erik Černák (TBL) - 0+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 48:54

Tři hvězdy utkání

Joonas Korpisalo, Brayden Point, Seth Jones

DALLAS STARS - CALGARY FLAMES

2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Dallas recept na Calgary nenašel, Flames udělali první krok

V úvodním zápase se potvrdilo, že si tyto dva celky nedají nic zadarmo. Hrálo se tvrdě a k vidění byla i bitka mezi Perrym a Tkachukem.

Na ledě to více však ladilo Calgary, které se dokázalo v první části dostat do dvoubrankového vedení. O to ale během jedné minuty ve druhé části přišlo a hrálo se od nuly. Rozhodující branka přišla v 37. minutě z hole Anderssona, protože tohle vedení již kanadský celek udržel.

Branky a nahrávky

31. Gurjanov (Heiskanen, Oleksiak), 32. Benn (Lindell) – 11. Dubé (Lucic, Backlund), 19. Dubé (Gustafsson, Forbort), 37. Andersson (Hanifin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26-26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 7 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

A. Chudobin (DAL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, čas 59:07

C. Talbot (CGY) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Tři hvězdy utkání

Dillon Dube, Cam Talbot, Rasmus Andersson

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Role favorita potvrzena!

Bojovný výkon Chicaga nestačil. Hokejisté Vegas potvrdili roli favorita a po celý duel měli téměř všechno pod kontrolou. Sebedůvěru Golden Knights krátce po polovině zápasu narušil David Kämpf gólem na 1:2, to však bylo ze strany Blackhawks všechno.

Dobrým výkonem se blýskl i Lehner, který dostal v brance přednost před miláčkem fanoušků Fleurym.

Branky a nahrávky

28. Theodore (Smith, Martinez), 30. Carrier (Reaves, Roy), 44. Smith (Marchessault), 49. Smith (Marchessault) – 31. Kämpf (Saad)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33-20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 - 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, čas 59:45

Corey Crawford (CHI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) - 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:08

David Kämpf (CHI) - 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:43

Tři hvězdy utkání

Reilly Smith, Jonathan Marchessault, Robin Lehner

