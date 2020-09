Tampa má prsteny pro vítěze na dosah. Klíčový mač, shodují se aktéři finále

Pokud by v nočním zápase dokázala Tampa Bay zvítězit potřetí za sebou, měla by šanci urvat Stanley Cup opravdu blízko. A to také z hlediska časového. Pátý duel totiž finalisté sehrají méně než 24 hodin po utkání s pořadovým číslem čtyři. V poslední sérii letošního play off se už z pátku na sobotu může definitivně zlomit chleba.

02:00* Dallas Stars – Tampa Bay Lightning

Stav série: 1:2

Dvě utkání ve dvou dnech v rámci finále? Nic podobného se v NHL nestalo od roku 2009, kdy na sebe v přímém souboji o Stanley Cup narazili Penguins a Red Wings. Před zmíněnou dvojicí se obdobné záležitosti dočkaly týmy v polovině 50. let, takže jde o obrovský unikát. Tento scénář ostatně nepotkal žádnou jinou sérii letošního play off.

„Teď nás zajímá hlavně zítřejší zápas, na pátou partii zatím vůbec nemyslíme, protože pro vývoj celé série je to extrémně důležité,” připomíná pro Yahoo Sports zkušený obránce Tampy Bay Kevin Shattenkirk. „Máme tu výhodu, že nemusíme cestovat, takže by to nemuselo být až tak složité.”

S jeho vyjádřením se shodují i slova veterána Joea Pavelskiho, který usiluje o první Stanley Cup ve své bohaté kariéře „Momentálně máme v hlavách jedině následující zápas. Představuje klíčový moment série, stav 2:2 by vypadal daleko lépe než 3:1. Až poté budeme hledat způsoby, jak znovu načerpat energii.”

„Nebojím se o sobotní zápas, ten se o sebe postará. Mám starosti o zítřejší utkání,” potvrzuje také trenér Stars Rick Bowness. „Nemůžeme se dívat na sobotu, dokud nesplníme tuhle šichtu,” přitakává jeho protějšek za hráčskou lavicí Tampy Jon Cooper.

Bolts by po případném skalpu disponovali luxusní možností třikrát sebrat soupeři pohár. Dallas by za takových okolností již nesměl zaváhat a dostal by se do psychicky vskutku náročné pozice.

Navíc v současné chvíli nemůže spoléhat na svou elitní formaci, která se v dosavadním průběhu finále ani jednou neprosadila. Jamie Benn vypálil na branku Andreje Vasilevského osmkrát, jeho kolega Tyler Seguin zvládl o jednu střelu méně, ani jeden z nich ale nedosáhl na bod. Nejproduktivnějším mužem první útočné trojice je tak Alexander Radulov se třemi asistencemi.

Na druhé straně visí otazník nad opětovným startem kapitána Stevena Stamkose. Ten si senzačním návratem po zranění splnil povinnost a jeho jméno v případě celkového vítězství Lightning přibude na Stanley Cupu. Stamkos sice odehrál větší polovinu utkání v základní části, čímž splnil jednu ze dvou podmínek, jak se lze na blyštivou trofej vměstnat, ovšem svým úvodním mačem v play off dočerpal týmu nenahraditelnou sílu. Ba co víc, stačily mu dvě minuty a 47 vteřin k tomu, aby ze své jediné střely rozvlnil síť.

