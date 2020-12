Stützle se chce připojit k Senators po juniorském šampionátu. Vybojuje si místo v sestavě?

Poslední roky ohromuje svým umem celou National Hockey League německý forvard Leon Draisaitl. V nadcházejících letech se pokusí jít podobnou cestou jeho krajan Tim Stützle. Podaří se mu prosadit se už v sezoně 2020/21?

Na své cestě za hokejovou slávou ale už musel překonat jednu překážku. V říjnu se podrobil operaci ruky, kterou si poranil během tréninku s Mannheimem. Právě v nejvyšší německé soutěži měl letos nastupovat, jenže kvůli koronaviru se DEL zatím ani nerozehrála.

Místo toho čeká talentovaného útočníka další velká zkouška. Stützle by měl patřit k hlavním tvářím německého reprezentačního výboru na nadcházejícím juniorském šampionátu v kanadském Edmontonu.

„Očekávám, že budu připraven na juniorské mistrovství světa s výběrem Německa. Poté se uvidí, jak to bude,“ říká v rozhovoru pro Ottawa Sun rodák Viersenu.

Stále teprve osmnáctiletý hokejista by se měl zapojovat do většiny tréninkových cvičení v rámci reprezentačního kempu před zmíněným šampionátem. Očekává se, že na samotný turnaj bude již plně připraven.

„Ještě stále nejsem 100%. Uvidíme, co se stane a já doufám, že budu moci být s kluky na ledě při všech cvičeních. Nechci ale nic riskovat, abych do něčeho šel moc brzy. V těchto situacích musím být chytrý. Máme skvělý štáb v Mannheimu, který mi řekne, až budu 100% zpátky a připraven trénovat,“ uvědomuje si Němec.

Po skončení mistrovství světa plánuje Stützle zabojovat o místo v sestavě Senators.

„To je můj cíl, zahrát si tu tuto sezonu. Doufám, že to tak vyjde. Můj cíl je hrát za Ottawu a dostat se tam co nejdříve to bude možné. Nikdo ještě neví, kdy sezona začne, ale doufám, že vše vyjde tak, jak si přeji,“ hlásí ambiciózní mladík.

Tim Stützle se stal trojkou posledního vstupního draftu. Na řadu šel po Alexisu Lafrenièrovi a Quintonu Byfieldovi. V budoucnu by měl patřit k důležitým postavám ottawské přestavby.

