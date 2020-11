Strome i nadále členem Rangers. Podepsal na dva roky

Fanoušci Rangers možná po sezoně čekali trošku akčnější počínání z řad funkcionářů jejich klubu. Na trhu s volnými hráči se Jezdci nijak neangažovali, podpisem do základní sestavy je asi jenom obránce Jack Johnson. Změna nenastane ani na pozici druhého centra, jelikož Ryan Strome podepsal na další dva roky.

Obě strany se tak vyhnuly nepříjemné arbitráži. Kompromis nakonec znamená, že Strome podepsal dvouletou smlouvu, díky které si dohromady vydělá 9 milionů dolarů.

Co to znamená pro Rangers? Kromě toho, že Artěmimu Panarinovi zůstává oblíbený parťák z útoku, také to, že jediným nepodepsaným Jezdcem byl ve čtvrtek večer Brendan Lemieux.

Dohoda se Stromem přišla po týdnech vyjednávání – už to vypadalo, že skutečně dojde k arbitráži. Nicméně, nestalo se. Strome i Rangers mohou hodit nejistotu za hlavu.

Strome má na další dva roky vystaráno, už nemusí přemýšlet, jestli si ještě letos náhodou nebude muset hledat novou adresu.

Rangers zase mají vyřešenou pozici druhého centra. Tedy pozici, která je v současnosti asi trápí nejvíce. Spekuluje se dokonce, že na tréninkovém kempu si tuto pozici zkusí i opěvovaný Lafreniere.

Rangers mají ve Stromeovi spolehlivého centra, který je dostatečně zkušený. Navíc stále svým způsobem kryje vývoj Filipa Chytila, jenž stále může pokračovat postupnými krůčky bez většího tlaku.

Ryan Strome se do Rangers dostal v roce 2018, kdy byl vyměněn z Edmontonu za Ryana Spoonera. Kromě toho Strome ve své kariéře reprezentoval i druhý newyorský celek, tedy Islanders.

Ročník 2018/19 nakonec zakončil s 35 body v 81 zápasech. V uplynulé sezoně však po boku Panarina výrazně ožil.

Tito dva si opravdu sedli. Důkazem budiž Stromeova bilance 18+41. V NHL nikdy nebyl produktivnější než loni.

Sečteno podtrženo, obě strany mohou být opravdu spokojené. Teď mohou fanoušci Rangers jenom doufat, že Strome na spolupráci s Panarinem naváže.

