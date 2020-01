Strome chce setrvat s Rangers: New York je můj druhý domov, hlásí

V souvislosti s odchodem ze slavného klubu se často spekuluje především o Chrisu Kreiderovi. Menší pozornost je tak upřena na Ryana Stromea, který se na konci sezony stane omezeně volným hráčem. Šestadvacetiletý útočník byl za poslední tři roky vyměněn hned dvakrát, čeká ho v blízké budoucnosti třetí stěhování?

Strome v probíhajícím ročníku výrazně pookřál a má našlápnuto k velmi solidním číslům. V dosavadních 48 utkáních vstřelil dvanáct branek a přidal 31 asistencí, čímž už nyní překonal svá bodová maxima z uplynulých čtyř let.

Šikovnému forvardovi pomohl příchod Artěmije Panarina. Strome se usadil ve druhé formaci po boku ruského kanonýra a velmi často je to právě on, kdo připravuje střelecké pozice pro ruského kanonýra.

Uzávěrka přestupů se ale rychle blíží a Strome by mohl být jedním z potenciálních kandidátů na výměnu. Na konci června mu totiž vyprší dvouletá smlouva s průměrným ročním výdělkem 3,1 milionu dolarů. Šestadvacetiletý hokejista by však nejradši zůstal v Rangers.

„Už jsem byl vyměněn dvakrát, potřetí by to nebylo nic nového. Ale tady to miluji. Opravdu doufám, že zůstanu,“ zmínil Strome v rozhovoru pro New York Post. „Mám pocit jako bych v New Yorku žil tak dlouho, je to můj druhý domov. Ať už jde o realizační tým nebo vedení, myslím, že jsem tak trochu našel domov.“

Rodák z kanadského Ontaria se poprvé stěhoval v roce 2017, kdy byl z Islanders odeslán do Edmontonu. Druhý rok v Kanadě pro něj však nezačal příliš dobře: Strome v úvodních osmnácti utkáních zapsal pouze dva body. V listopadu 2018 se tak vrátil do New Yorku, tentokrát ale na Manhattan.

Pro Stromea byla podle jeho slov těžší druhá výměna. „Když jsem odešel z Islanders, bylo to v létě, takže to bylo o něco jednodušší,“ vzpomínal. „Měl jsem radost z čerstvého startu, ale když mě vyměnil Edmonton, tak jsem byl opravdu zklamaný. Cítil jsem se jako důležitý článek týmu, bohužel jsem ale neměl dobrý začátek sezony.“

„Prvních 24 hodin jsem se cítil jako kdyby mi někdo vyrval srdce z hrudi. Ale pak jsem uviděl příležitost, kterou dostanu, byl jsem v New Yorku, kde to znám, a organizace se ke mně chovala neuvěřitelně. Takže počáteční pocity rychle odešly, ale zpočátku to byl šok především pro moji ženu,“ uzavřel Strome.

