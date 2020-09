Stars si vystřelili postup v prodloužení, Golden Knights s problémy našli recept na Demka

Dva sedmé zápasy rozhodly o složení finálové dvojice v Západní konferenci. Dallas v prodloužení přetlačil Colorado, které bylo v průběhu duelu třikrát ve vedení. Z postupu se radují i hokejisté Vegas, kterým však znovu dělal velké problémy Thatcher Demko.

COLORADO AVALANCHE - DALLAS STARS

4:5pp. (2:1, 1:1, 1:2 - 0:1)

Divoká série skončila lépe pro Dallas

Pořádně ofenzivní a na góly bohatá série je u konce. I tentokrát padal gól za gólem a fanoušci NHL se při sledování zápasu museli bavit.

Dallas se hnedka na začátku zápasu dostal do vedení, vydržel v něm však pouze chvíli. Následně se třikrát do vedení o jeden gól dostalo Colorado, Stars však pokaždé našli recept na vyrovnání a za stavu 4:4 zamířil zápas do prodloužení.

V něm se stal hrdinou Joel Kiviranta, který po přihrávce Andreje Sekery zkompletoval hattrick a nasměroval Dallas do finále Západní konference. V něm si Stars zahrají poprvé od roku 2008.

Branky a nahrávky

4. Naměstnikov (Cole, Kadri), 10. Burakovsky, 26. Kadri (Rantanen, Burakovsky), 57. Naměstnikov (Compher, Zadorov) – 3. Radulov (Pavelski, Heiskanen), 24. Kiviranta (Gurjanov, Klingberg), 52. Radulov (Klingberg, Benn), 57. Kiviranta (Hintz, Heiskanen), 68. Kiviranta (Sekera, Oleksiak).

Konečný stav série: 3:4

Statistické okénko

Střely na bránu: 44 - 35 | Přesilová hra: 1/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Michael Hutchinson (COL) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, čas 67:01

Anton Chudobin (DAL) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9 %, čas 66:53

Česká a slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) - 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

Radek Faksa (DAL) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:13

Tři hvězdy utkání

Joel Kiviranta, Vladislav Naměstnikov, Anton Chudobin

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - VANCOUVER CANUCKS

3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Duel o prvním gólu

Tento zápas měl naprosto stejný průběh jako zápas číslo pět a šest. Golden Knights byli jednoznačně lepším týmem, svého soupeře přehrávali, nicméně všemu vládl Thatcher Demko.

Mladý brankář držel bezbrankový stav až do 54. minuty, kdy za svá záda propustil střelecký pokus Theodora a Vegas se dostalo do tolik vytouženého vedení. Canucks v závěru zkoušeli hru bez brankáře, nicméně pouze dvakrát inkasovali.

Postup do finále Západní konference slaví Vegas, a nutno dodat, že naprosto zaslouženě.

Branky a nahrávky

54. Theodore (Smith), 58. Tuch (Stastny), 60. Stastny (Roy, Marchessault).

Konečný stav série: 4:3

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 - 14 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 16 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 59:28

Thatcher Demko (VAN) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, čas 57:53

Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (VGK) - 0+0, 0 účast, 0 střel, TM 0, čas na ledě 11:21

Tři hvězdy utkání

Thatcher Demko, Shea Theodore, Paul Stastny

