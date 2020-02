Stálo to za ty peníze? Draze zaplacený Jeff Skinner zapomněl dávat góly

Formu si věru uměl načasovat. V minulé sezóně, což byl poslední rok jeho kontraktu, se po boku Jacka Eichela vyšvihl na 40 branek a 63 bodů. Zdálo se nemožné, že by Buffalo Skinnera udrželo, nakonec se to povedlo. 72 miliónů na osm let byla dostatečná kompenzace za spojení s klubem, který neměl a bezprostředně nemá nijak velké ambice.

Ta smlouva odborníky vydráždila. Internet byl plný rozborů a úvah, zda sedmadvacetiletý útočník, který právě odehrál životní sezónu, stojí za takové peníze. Experti se klonili k názoru, že ne. Nabídka prý měla být minimálně o milión až dva ročně skromnější. Letošní sezóna jim nedává za pravdu. Ta smlouva měla být poloviční a stále by to bylo moc.

Impotentní střelec

Jeff Skinner se trápí, a to pořádně. Nejenže nedokáže vstřelit gól v zápase, on má problém skórovat i na tréninku. Na úterním rozbruslení jel s pukem na holi proti brankáři, který zcela mimo pozici neměl šanci zasáhnout. Nastřelil horní tyč. O pár okamžiků později poslal puk do lapačky Cartera Huttona v situaci, kdy měl pohodlně trefit odkrytou klec.

Halou zaznělo hlasité: „Neee!“

Zakrátko se tomu smál, co jiného by měl dělat? Láteřením si nepomůže a nakonec, co si budeme nalhávat, do pětatřiceti má vystaráno. Peníze budou připlouvat na účet v pravidelných termínech.

„Je to součást hry, někdy je to větší legrace než jindy,“ krčil rameny Skinner.

Aktuálně má na kontě 11 gólů ve 46 zápasech. Většinu ledna nehrál, poté co si srážkou s Davidem Pastrňákem přivodil zranění v horní části těla. Ani to ale nemůže být omluvou pro tristní střelecký účet. Od návratu na led je úplně marný. V devíti zápasech neskóroval, teprve v posledním utkání proti Columbusu bodoval, když si připsal asistenci. Poslední gólovou radost prožil 2. prosince proti New Jersey, kdy dvěma body (1+1) pomohl k výhře 7:1.

Zámořský tisk nazývá pokles Skinnerovy produktivity „záhadou“.

Propad sestavou

Sám rozhodně není jediným viníkem, proč Sabres s velkou pravděpodobností – podeváté v řadě – nepostoupí do play off. Na druhou stranu je tím asi nejlépe placeným důvodem. „Je to problém. Abyste vyhrávali, musíte dávat víc gólů než soupeř. A my jich prostě nedáváme dost,“ říká Jack Eichel, s desetimiliónovou stropovou zátěží jediný lépe placený hráč v týmu.

Na jeho příkladu je dobře vidět, kdo je skutečnou hnací silou Buffala. Dokud hrál Skinner loni vedle Eichela, tak exceloval a řekl si o rekordní kontrakt. Letos trenér Ralph Krueger tuto dvojici rozdělil v bláhově naději rozložení útočné síly.

Nic takového se nekoná. Eichel dál válí, rozkvetl vedle něj Sam Reinhart, Skinner uvadl. Nejdřív dostal šanci v útoku s Marcusem Johanssonem a v deseti zápasech dal šest gólů. Pak pomalu vypnul. Chvilku hrál třetí brázdu vedle Michaela Frolíka a Evana Rodriguese, momentálně přeskakuje mantinely s Rodriguesem a Conorem Shearym, coby hráč třetí nebo čtvrté formace.

V plus minus je s bilancí -17 nejhorší v týmu, Eichel má +14. Statistika GF:GA, tedy gólový rozdíl ze hry pět na pět, nenabízí nic zásadně odlišného. Eichel s 19 kladnými body vede, Skinner s -12 na chvostu. Rozdíl mezi oběma je úplně stejný – pokaždé ohromujících 31 gólů.

Třiadvacetiletý kapitán Sabres, dvojka draftu 2015, utrápenému forvardovi pochopitelně chybí. „Je to jeden z nejlepších hráčů světa, každý by s ním chtěl nastupovat,“ řekl Skinner o Eichelovi. „Jsme jeden tým, všichni se snažíme vyhrávat. I já se snažím pomoci týmu vyhrávat,“ odrecitoval paragraf číslo jedna ze zákoníků hokejových klišé.

Trenér Krueger nemíní přeplácanému útočníkovi nic usnadňovat. S Eichelem to jde každému, navíc ani spojení Eichel + Skinner loni mužstvo do play off nedovedlo. Každý musí zapnout, aby byl z Buffala konkurenceschopný tým. A Skinner dvakrát, jinak z něj s jeho smlouvou snadno může být koule u nohy. Dalo se to čekat za pár let, v první sezóně je na to trochu brzo.

