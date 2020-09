Stále bez kapitána. Stamkos nepomůže Bolts ani ve finále konference

Od počátku nadstavbové části sezony odpovídá Jon Cooper novinářům na stále se opakující otázku: jak je na tom absentující Steven Stamkos? Psalo se 23. srpna a trenérovi Tampy Bay došla trpělivost. „Věřte, že vám dám vědět, jakmile bude k dispozici. Ale do té doby je zbytečné se na jeho stav neustále vyptávat,” rozohnil se skrze videohovor. Přesto před konferenčním finále svůj slib porušil a médiím prozradil, že se startem třicetiletého Kanaďana v sérii s Islanders nepočítá.

Kouč Lightning byl k nepopulárnímu vyjádření tak trochu dotlačen generálním manažerem Julienem BriseBoisem. Ten totiž na počátku září vnukl fanouškům naději, když řekl, že by se kapitán Tampy mohl na samotný závěr sezony přece jen vykurýrovat.

„Zatím zůstává mimo sestavu, ale rozhodně se jeho návrat do letošních vyřazovacích bojů nedá vyloučit,” citovala šéfa vedení Bolts stránka The Athletic.

Cooper musel slova svého nadřízeného v neděli korigovat, proti Islanders s největší pravděpodobností Stamkos nenastoupí. Třebaže se dvojnásobný držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části nachází v torontské bublině, na svůj první zápas v atypickém play off stále čeká. Od restartu soutěže ho trápí blíže nespecifikovaný problém ve spodní části těla.

„Každý v týmu by chtěl, aby už konečně hrál, stejně jako on sám. Ale zatím to prostě nejde,” uvedl Cooper pro ESPN. „Snaží se nás alespoň podpořit. Je opravdovým motorem mančaftu a na to se skvěle kouká.”

Zranění Stevena Stamkose by teoreticky mohlo mít souvislost s operací, kterou kanadský reprezentant absolvoval na počátku března. Lékaři tehdy odhadovali rekonvalescenci třicetiletého útočníka na pouhých šest až osm týdnů. Vůdce první formace Bolts se svěřil do péče chirurgů kvůli potížím s břišním svalstvem.

Stamkos se dokonce zapojil do dobrovolných tréninků, které byly součástí druhé přípravné fáze na obnovení ročníku. Nikdy nicméně nepředvedl plné nasazení, přestože ho trenéři vyzkoušeli třeba v nácviku přesilových her.

Jona Coopera těší alespoň návrat jiného útočného bombardéru, Nikity Kučerova. Loňský vítěz Hart Trophy odstoupil z pátého zápasu série proti Bostonu a nyní se připravuje na svůj brzký comeback. Tampa tak i bez svého druhého nejproduktivnějšího hráče v základní části zůstává hlavním favoritem na zisk Stanley Cupu. Z cesty už odvalila strašák v podobě Columbusu i nejúspěšnější tým základní části z Bostonu. Nyní ji čeká hladový newyorský sok.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+