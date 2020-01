St. Louis přijede na led Calgary, Buffalo vyzve Ottawu

Úterní program zámořské NHL nabídne celkem dva zápasy, ve kterých se představí lídr Západní konference v souboji s Calgary a Buffalo, jemuž protéká boj o postup do play off mezi prsty, v duelu proti Ottawě.

Blues se pokusí ukončit na ledě Calgary svou negativní šňůru porážek, která trvá už tři zápasy. Suverénně nejlepší celek Západní konference, který má na čele tabulky náskok šesti bodů, se před přestávkou kvůli Utkání hvězd nedokázal vymanit ze špatné formy a prohrál doma s Philadelphií a venku na ledě Vancouveru a Colorada.

Pauza mohla týmu jedině prospět, což se může ukázat právě na hřišti Flames. S Calgary se podařilo St. Louis vyhrát oba vzájemné zápasy v této sezoně a jejich soupeř se navíc také nenachází v ideálním rozpoložení, když prohrál dva z posledních tří zápasů a to včetně souboje s jedním z nejslabších celků ligy z Ottawy.

Právě Ottawa bude aktérem druhého úterního zápasu a přijede na led Buffala. Tomu pomalu klesají šance na účast v play off, jelikož jeho ztráta na elitní osmičku se navýšila už na 10 bodů. To je něco, co se sice stáhnout dá, ale Sabres nejsou zrovna týmem, kterému se ve druhé polovině sezony daří.

Co se týče Senators, ti jsou ve Východní konferenci předposlední a ztrácí už dokonce 18 bodů. Navíc prohráli 9 z posledních 10 zápasů a tuto sezonu mohou pomalu odpískat. Samozřejmě, teoretickou naději stále mají, ale schopnosti nikoliv. A to i přesto, že se jim podařilo vyhrát nad silným Calgary. Po přestávce kvůli Utkání hvězd na svůj výkon totiž nenavázali a prohráli pondělní zápas s dalším trápícím se týmem z New Jersey.

01:00 Buffalo Sabres - Ottawa Senators

BUF: bilance 22-20-7 vs OTT: bilance 17-23-9

03:00 Calgary Flames - St. Louis Blues

CGY: bilance 26-19-5 vs STL: 30-12-8

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+