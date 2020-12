Spasitel Minnesoty? Kaprizov brzy začne trénovat

Až doteď to byl vztah na dálku. V Rusku opěvovaný Kirill Kaprizov se do NHL nijak nehrnul, avšak letos v létě konečně podepsal s Minnesotou vstupní kontrakt a v současnosti se dokonce na sever Ameriky stěhuje, aby mohl začít trénovat se svými novými spoluhráči.

Třiadvacetiletý Kaprizov, jehož dominantní pozicí je levé křídlo, dorazil do Minnesoty na začátku týdne, nicméně na led se kvůli opletačkám s koronavirovým testováním ještě nedostal.

Jestli se však ukáže jeho test jako negativní, na led by mohl vletět už příští týden. Po pěti letech od jeho draftu, kde byl vybrán až v pátém kole, se to zdá jako zázrak. V Rusku za tu dobu ale jako hráč vyspěl a v následující sezoně se od něj čekají velké věci.

I přes to, že je mu pouze 23 let, tak toho v hokeji zažil hodně. Vyhrál olympiádu i KHL, dvakrát byl jejím nejlepším střelcem. Ruskou nejvyšší ligu hraje od svých 18 a každou sezonu se o něco zlepšil. Tu uplynulou zakončil s bilancí 33+29 v 57 utkáních. Kromě toho pravidelně exceluje v reprezentačních utkáních.

Velké očekávání se snaží organizace Wild tlumit. Bill Guerin, generální manažer celku, nechce, aby měl Kaprizov pocit, že ponese na ramenou celý tým.

Přechod do NHL je vždycky složitý, a tak je potřeba jít postupně, zvlášť když je pandemie. Guerin dodal, že první ze všeho Wild Kaprizovovi pomohou najít bydlení a pak ho zakomponují do týmu.

„Pokaždé, co jdete do nového týmu, je kolem vás najednou dvacet nových lidí. Všechno jsou to ale kamarádi, kteří se o něj postarají,“ je si jistý Guerin. „Vůbec se o něj nebojím. Znám Kirilla, znám jeho charakter a také to, jak dobře mluví anglicky, i když on sám si moc nevěří.“

Kaprizov navíc nepůjde úplně do neznáma. V Minnesotě už v srpnu byl a potkal se tam s trenérem Deanem Evasonem a některými budoucími spoluhráči.

„Vím, že tu na mě každý čeká. Nemůžu se dočkat, až si tu konečně zahraji,“ řekl Kaprizov. „Jsem odhodlaný uspět.“

