SOUHRN: Lightning jsou blízko postupu, úspěšní také Islanders a Golden Knights

Play-off NHL 2020 v sobotu pokračovalo po krátké pauze způsobené protesty proti rasismu a policejnímu násilí – na programu byly tři zápasy. Zde přinášíme náš tradiční souhrn. Pojďme se hned podívat na výsledky!

BOSTON BRUINS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

Sobota 29. srpna 2020, 18:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Stav série: 3–1 TBL

Lightning ve čtvrtém zápase zdolali Boston, jsou blízko postupu

Tampa Bay ve čtvrtém zápase semifinále Východní konference zdolala Bruins poměrem 3:1 a je velmi blízko postupu do další fáze play-off. Blýskl se český útočník Ondřej Palát, jenž vstřelil dva góly (zároveň obstaral rozdílovou trefu).

Skvěle si ovšem počínal také Andrej Vasilevskij, který předvedl celkem 29 úspěšných zákroků. Boston tedy v noci na úterý bude odvracet konec sezony.

Branky a nahrávky

48. DeBrusk PPG (Coyle, Grzelcyk) – 9. Palát (Point), 33. Palát (Cirelli, Kučerov), 39. Hedman PPG (Johnson, Kučerov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 16 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (BOS) – prohra, 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, čas 57:46

Andrej Vasilevskij (TBL) – výhra, 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.7%, čas 59:37

Česká stopa

Ondřej Kaše (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:10

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:57

Ondřej Palát (TBL) – 2+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:42

Slovenská stopa

Jaroslav Halák (BOS) – prohra, 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, čas 57:46

Zdeno Chára (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:13

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:40

Tři hvězdy utkání

1. Ondřej Palát (TBL), 2. Nikita Kučerov (TBL), 3. Andrej Vasilevskij (TBL)

→ Boston Bruins vs. Tampa Bay Lightning – karta zápasu

NEW YORK ISLANDERS vs. PHILADELPHIA FLYERS

Neděle 30. srpna 2020, 01:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Stav série: 2–1 NYI

Islanders si ve třetím zápase poradili s Philadelphií

Islanders si ve třetím zápase semifinále Východní konference poradili s Flyers poměrem 3:1 a slaví druhý úspěch v sérii. Pomohl jim k tomu velmi dobrý výkon Semjona Varlamova, jenž zde předvedl celkem 26 úspěšných zákroků.

Vítěznou branku obstaral v samém závěru prostředního dějství (čas 39:54) Leo Komarov. Pojistku ve třetí třetině přidal Anders Lee, využil přesilovou hru.

Branky a nahrávky

28. Martin (Barzal, Eberle), 40. Komarov (Brassard), 44. Lee PPG (Eberle, Pulock) – 15. Pitlick (Laughton, Niskanen)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – výhra, 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.3%, čas 59:15

Carter Hart (PHI) – prohra, 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89.7%, čas 55:50

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:40

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (NYI), 2. Adam Pelech (NYI), 3. Tyler Pitlick (NYI)

→ New York Islanders vs. Philadelphia Flyers – karta zápasu

VANCOUVER CANUCKS vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

Neděle 30. srpna 2020, 03:45 SEČ • Rogers Place, Edmonton, AB

0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Stav série: 2–1 VGK

Golden Knights ve třetím zápase vynulovali Vancouver

Vegas ve třetím zápase semifinále Západní konference vynulovali Canucks – uspěli poměrem 3:0 – a získali druhý úspěch v sérii. Jasným hrdinou utkání se stal Robin Lehner, který pochytal všech 31 střeleckých pokusů soupeře.

Golden Knights v úvodní dvacetiminutovce skórovali dvakrát v rozmezí jedné minuty a 23 vteřin. Střelecký účet otevřel na začátku páté minuty Alex Tuch.

Branky a nahrávky

5. Tuch (Roy, Martinez), 6. Whitecloud, 43. Stone PPG (Theodore, Smith)

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 18 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (VAN) – prohra, 31 zákr., 3 OG, úspěšnost 91.2%, čas 57:24

Robin Lehner (VGK) – výhra, 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, čas 59:59

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Robin Lehner (VGK), 2. Alex Tuch (VGK), 3. Shea Theodore (VGK)

→ Vancouver Canucks vs. Vegas Golden Knights – karta zápasu

Ondřej Palát se dvěma trefami podepsal pod úspěch Tampy Bay. Ve druhém kole proti Bostonu zatím za čtyři zápasy vstřelil čtyři góly a zapsal celkem šest kanadských bodů, dokázal navíc bodovat v každém duelu.

