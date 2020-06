Sorry, snad příště. Buffalu pláchnul další mladík, tentokrát do KHL

Lawrence Pilut znovu rozšířil seznam hokejistů, které práce v Buffalu nenaplňovala a raději práskli do bot. Negativní zkušenosti se severoamerickou organizací v minulosti veřejně filtrovali třeba Robin Lehner nebo Ryan O’Reilly.

Vedení Sabres se musí cítit jako několikanásobně podvedená manželka. Život v její domácnosti zjevně za moc nestojí.

Naposledy Buffalu dokumenty k rozvodu předložil teprve čtyřiadvacetiletý obránce Lawrence Pilut. Podpisem smlouvy s Traktorem Čeljabinsk se vzdal šance bojovat o návrat do NHL. V Kontinentální hokejové lize si jistě zařídí vyšší obnos.

Švédská raketa rychle pohasla

Sabres nezbývá nic jiného než bezmocně sledovat, jak přichází o dalšího hráče, kterému se na severních hranicích USA nelíbilo. Jakmile liga odsouhlasila formát play off pro 24 celků, ztratilo Buffalo šanci blokovat tento kontrakt. Pilut se nicméně měl stát chráněným volným hráčem, a tak generální manažer Jason Botterill stále může rodáka z maličkého městečka Tingsryd lanařit prostřednictvím kvalifikační nabídky.

Zdánlivě Sabres toho zas tak moc neztrácí. Pilut v uplynulé základní části stihl pouhých 13 zápasů, navíc ani jednou nebodoval. Jenže v kontextu událostí posledních let nevyznívá jeho úprk tak bezvýznamně.

Na jaře předloňského roku byl někdejší zadák HV71 horkým zbožím mezi volnými hráči, kteří nikdy neprošli draftem. V sezoně 2017/18 dominoval. Jako alternující kapitán odehrál v elitní švédské soutěži 52 partií, ve kterých získal 38 bodů. To mu stačilo na první místo v produktivitě obránců a po právu si odnesl ocenění pro nejlepšího beka SHL.

Dvouletý nováčkovský kontrakt s Buffalem pro něj představoval oslí můstek k lepším budoucím podmínkám. Jenže v hlavním týmu svůj ofenzivní um nikdy pořádně neukázal. Jako by vstupním krokem do kabiny Sabres všechno zapomněl. Za dva roky dal jediný gól a jeho úspěšnost střelby znamenala zvlášť na ofenzivně smýšlejícího hráče mizivých 2,3 %. Celkové resumé? Šest bodů za 46 mačů.

Oblak negativity

Výpadek formy, nezvyk na užší kluziště... to vše by mohly být argumenty, proč to Pilutovi tolik nešlo.

Jenže rázně je odmítá svou statistikou z AHL, kde oblékal barvy Rochesteru. I přes zranění ramene, kvůli kterému musel během loňského léta absolvovat operaci, dokázal za 77 zápasů posbírat 49 bodů. Čísla, za něž by se nemusel stydět ani leckterý útočník, mu vynesla dvojnásobnou účast na All-Star Game.

Buffalo se pro Piluta zkrátka stalo místem ze zlého snu. A není zdaleka jediným, kdo podobnou zkušenost prožil.

„Byli jsme obklopení negativní atmosférou,” vzpomínal na své působení u Sabres před rokem brankář Robin Lehner pro Newsday. „Když jsem hrál v Buffalu, znamenalo to pro mě jednu z nejtěžších věcí v životě.”

Lehner oblékal dres se šavlemi v době, kdy mu lékaři diagnostikovali bipolární poruchu. Chabé výkony týmu jeho stavu vůbec neprospěly, málem spáchal sebevraždu. Vše se změnilo až přestupem k Islanders.

Frustrace ze špatné výkonnosti

Lehnerova slova potvrdil také současný obránce Winnipegu Nathan Beaulieu nebo útočník Blues Ryan O’Reilly. Hlavně druhý jmenovaný odchodem z Buffala vyhrál jackpot. Získal Stanley Cup, cenu pro nejužitečnějšího hráče posledních vyřazovacích bojů a také Selke Trophy, oceňující jeho defenzivní schopnosti. Při vzpomínce na KeyBank Center mu patrně dodnes běží mráz po zádech.

Co je však pro vedení Sabres horší, proti klubu se minulý měsíc začali obracet i jeho vlastní hráči. A rozhodně nejde o nějaká ořezávátka.

„Jsem opravdu frustrovaný z porážek. Prošli jsme si v uplynulých pěti letech hroznými časy a nemluvil bych pravdu, kdybych přiznal, že mě to nemrzí,” prozradil v rozhovoru pro The Athletic král klubové produktivity Jack Eichel.

V tentýž den ho podpořil i Fin Rasmus Ristolainen, nejlépe placený obránce Buffala. „Tým má určitě nadějné vyhlídky. Na druhou stranu to poslouchám už sedm let, které jsem zde odehrál. A do této chvíle pořád žádný výsledek,” nechal se slyšet ve vyjádření pro YouTube kanál klubu.

