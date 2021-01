Slovenská legenda, jednička k Chytilovi, ruský otazník. Koho sledovat v nové sezoně NHL?

Sezona 2021 se kvapem blíží, očekávání fanoušků jsou obrovská. Každý ročník NHL je vzrušující a nabídne nespočet zajímavých příběhů, vítězů i poražených. My se v tomto článku zaměříme na pětici hráčů, kteří by nejeden příběh mohli napsat a rozhodně se je v nadcházejícím ročníku vyplatí sledovat. Dvě legendy, které po letech jistoty měly tu odvahu změnit dres a dvojici talentovaných mladíků doplňuje v našem seznamu jedna ruská neznámá.

Zdeno Chára (43 let), Washington Capitals, Slovensko

Tenhle 205 cm měřící velikán má za sebou v NHL už 22 sezon a zatím nemíní končit. Posledních čtrnáct sezon dělal kapitána v Bostonu a asi nikoho by nenapadlo, že kariéru nakonec zřejmě ukončí jinak než v dresu Bruins. Slovenský obr se ale rozhodl pro krok do neznáma a na rok se upsal Washingtonu, se kterým půjde po poháru, který ve své kariéře získal zatím jen jednou. Role Cháry už možná nebude tak výrazná jako dřív a pár minut ice timu mu ubude, souboje s Bostonem však budou mít velkou šťávu. Po přeskupení divizí souboj Capitals a Bruins uvidíme hned osmkrát, poprvé 31. ledna ve Washingtonu.

Cale Makar (22 let), Colorado Avalanche, Kanada

U obránců zůstaneme, jen výrazně omladíme. Dvaadvacetiletý šikula z Colorada Cale Makar má před sebou druhou sezonu v NHL. V té první uchvátil svou univerzálností a zejména ofenzivním talentem, kterého dostal do vínku opravdu hodně. V 57 zápasech základní části nasbíral 50 bodů a nastřílel 12 branek, byl neodmyslitelnou součástí přesilovek a vypadal neuvěřitelně vyspěle. Dalších 15 kanadských bodů pak přidal ve stejném počtu zápasů v play-off a nikdo se nemohl divit, že si vysloužil Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Pokud Makar dokáže v nadcházející sezoně uplatnit své zkušenosti nastřádané v nováčkovské sezoně a třeba k nim přidat ještě něco víc, budeme moci Colorado v pomyslném žebříčku aspirantů na Stanley Cup posunout ještě o něco výš.

Alexis Lafreniere (19 let), New York Rangers, Kanada

Minulou sezonu strávil Alexis Lafreniere v prestižní juniorské soutěži QMJHL v dresu Rimouski a posbíral snad všechna individuální ocenění, která byla k mání. Sledovat jsme ho mohli na vlastní oči na juniorském mistrovství světa v České republice, kde Kanadu dotáhl deseti body (4+6) v pěti zápasech k titulu mistrů světa. Na draftu si Lafreniera přesně podle očekávání vybrali jako jedničku Rangers, a to s jasnou vizí. Lafreniere má být klíčovým faktorem týmu z Manhattanu v jeho přestavbě na organizaci s reálnou ambicí na Stanley Cup. Lafreniere by měl od začátku sezony nastupovat vedle o dva roky staršího českého klenotu Filipa Chytila, sledovat jejich kooperaci zní hodně lákavě. Očekávání jsou velká, minulá sezona ovšem ukázala, že i jednička draftu (Jack Hughes v New Jersey) někdy potřebuje čas na rozkoukání a nemusí být hned lídrem a spasitelem.

Kiril Kaprizov (23 let). Minnesota Wild, Rusko

Střelec zlatého ruského gólu na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 Kiril Kaprizov je největší neznámou na našem seznamu. Draftován byl už v roce 2015, v NHL si však zatím nepřipsal ani zápas, do zámoří ho dosud nikdo nezlákal. Jeho plánem bylo přesunout se za oceán až jako hotový hráč a hvězda, a to se mu určitě povedlo. Kaprizov v KHL v dresu CSKA Moskva opravdu vyspěl, v posledních třech sezonách vždy platilo, že nasbíral více bodů, než v té předchozí, naposledy měl po základní části na kontě 62 bodů (33+29), stal se třetím nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem celé soutěže. Bude nesmírně zajímavé sledovat, jestli dokáže tento pouze 178 cm vysoký hračička svůj talent a neuvěřitelně šikovné ruce přenést i mezi úzké americké mantinely. Minnesotě by se to rozhodně šiklo, produktivní tahoun v posledních sezonách Wild zoufale chyběl.

Joe Thornton (41 let), Toronto Maple Leafs, Kanada

Nakonec jsme si nechali veterána “Jumbo” Joe Thorntona, který se podobně jako Chára rozhodl prodloužit si svou bohatou kariéru minimálně o rok, avšak na nové adrese. Patnáct let v San Jose bylo pěkných, ale vytoužený Stanley Cup Thornton v jeho dresu nikdy nezískal. Těžko říct, zda bude mít v Torontu větší šanci sáhnout si na pohár, dokud však šance žije, bude se o ni bít do posledního dechu, to si buďte jisti. A takového hráče chce mít v týmu každý trenér. Thornton by se měl okamžitě zařadit mezi lídry, a to zejména uvnitř kabiny, tolik zkušeností jako on má k dispozici málokdo. S ohledem na bodovou produkci by na něj Leafs příliš spoléhat neměli, ale zisk okolo pětadvaceti bodů by ve zkrácené sezoně stále mohl být v jeho schopnostech. Jediná smůla je, že proti bývalým spoluhráčům ze San Jose si Thornton pravděpodobně nezahraje.

Share on Google+