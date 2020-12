Slováci podlehli Němcům, přesto slaví čtvrtfinále. Švédsko s nulou

Ačkoli slovenští hokejisté do 20 let tentokrát nepodali ideální výkon, na světovém šampionátu v Edmontonu si díky zisku bodu proti Němcům zajistili postup do čtvrtfinále. Podruhé na turnaji naopak vyhráli úvodní přemožitelé českého týmu ze Švédska.

Přes zklamání splnili Slováci hlavní cíl

Vítězství nad Švýcarskem a těsná porážka s Kanadou možná namlsaly slovenské fanoušky víc, než bylo vhodné. Vždyť Němci předtím inkasovali od javorových listů 16 gólů... Jenže sami na začátku turnaje deklarovali, že první dva zápasy pojmou jako přípravu.

Do sestavy se jim sice ještě nikdo nevrátil, takže i potřetí hráli na pět beků a devět útočníků, ale i to jim na Slováky stačilo. Respektive, stačila jim lajna Stützleho a Peterky. První jmenovaný vstřelil dva góly a asistoval u vítězné trefy Zimmermanna v prodloužení, tři nahrávky zapsal kapitán Gnyp.

Slovenští trenéři poprvé na turnaji nemohli být spokojení, ale co je pro tým kouče Petrovického úplně hlavní – díky získanému bodu postupuje do čtvrtfinále. Hůř než čtvrtý ve skupině už skončit nemůže. Naopak Němci si to v přímém souboji rozdají o play off se Švýcary.

Výsledek skupiny A:

SLOVENSKO – NĚMECKO 3:4 po prodloužení (1:1, 2:2, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Mrázik (Golian), 24. Myklukha (Kolenič, Eliaš), 35. Mrázik (Nemec, Jellúš) – 6. Stützle (Elias, Gnyp), 29. Stützle (Gnyp, Bugl), 40. Elias (Gnyp, Peterka), 65. Zimmermann (Peterka, Stützle).

Rozhodčí: Menniti, Roeland – Mackey, Wyonzek (všichni Kanada).

Vyloučení: 7:3.

Využití: 1:3.

Střely na branku: 25:32 (7:8, 10:12, 8:7 – 0:5).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Dávid Mudrák – Florian Bugl.

Slovensko: Latkóczy – Golian, Mudrák, Kňažko, Bečár, Stacha, Nemec, Petrovický, Turan – Faith, Jellúš, Mrázik – Slafkovský, Kašlík, Chromiak – Jedlička, Sojka, Myklucha – Jendek, Eliaš, Kolenič. Trenéři: Petrovický, Štrbák a Čacho.

Německo: Bugl – Glötzl, Gnyp, Zimmermann, Münzenberger, Raabe – Alberg, Dubé, Chrobot – Peterka, Elias, Stützle – Schumacher, Henriquez Morales, Volek. Trenéři: Abstreiter, Duck a Ziesche.

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Kanada 2 2 0 0 0 19:3 6 2. Finsko 2 2 0 0 0 9:4 6 3. Slovensko 3 1 0 1 1 5:7 4 4. Německo 3 0 1 0 2 9:24 2 5. Švýcarsko 2 0 0 0 2 1:5 0 Švédy trápila efektivita, Rakousko čeká na gól Při návratu mezi juniorskou elitu by si Rakušané určitě přáli slabší skupinu, po Američanech (0:11) nedostali nárok ani od Švédů. Znovu přitom nevstřelili ani gól, ale porážka 0:4 už působí přece jen mnohem lépe. Střelecký poměr ovšem nikoli. Tre Kronor „vyhráli“ 65:6... Favorita držel na uzdě brankář Wraneschitz, Švédsko využilo dvě ze čtyř přesilovek a dvakrát se prosadil Noel Gunler. Utkání vynechal hvězdný obránce Philip Broberg, jenž utrpěl na tréninku už před zápasem proti Čechům drobné zranění. Nemělo by ale jít o nic vážného a švédský kapitán se na Rusy už pravděpodobně vrátí do hry. Výsledek skupiny B: RAKOUSKO – ŠVÉDSKO 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Branky a nahrávky: 18. Gunler (Johansson, Holmström), 25. Niederbach (Söderström, Raymond), 31. Gunler (Holmström, Berglund), 53. Raymond (Holtz, Sundsvik).

Rozhodčí: Labonté, Maille – Brunelle, McGowan (všichni Kanada).

Vyloučení: 4:0.

Využití: 0:2.

Střely na branku: 6:65 (1:22, 4:25, 1:18).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Luis Lindner – Noel Gunler.

Rakousko: Wraneschitz – Necesany, Lindner, Pallierer, Pfeffer, Kützer, Posch – Peeters, Rossi, Kasper – Hochegger, Harnisch, Thaler – Böhm, Wallner, Pauschenwein – Tschofen, Krainz, van Ee – Theirich, Unterweger. Trenéři: Bader, Lukas a Pinter.

Švédsko: Alnefelt – Björnfot, Andrae, Söderström, Johansson, Berglund, Brännstam, Hedström – Raymond, Sundsvik, Holtz – Holmström, Costmar, Gunler – Söderblom, Niederbach, Heineman – Nybeck, Wikström, Olausson – Kvist. Trenéři: Rönnmark a Eriksen. Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Švédsko 2 2 0 0 0 11:1 6 2. USA 2 1 0 0 1 14:5 3 3. Rusko 2 1 0 0 1 5:5 3 4. Česko 2 1 0 0 1 3:7 3 5. Rakousko 2 0 0 0 2 0:15 0

Další program MS do 20 let

Úterý 29. prosince:

20:00 USA – Česko (sk. B, ČT sport)

Středa 30. prosince:

0:00 Kanada – Švýcarsko (sk. A)

3:30 Rakousko – Rusko (sk. B)

20:00 Finsko – Slovensko (sk. A)

Čtvrtek 31. prosince:

0:00 Švýcarsko – Německo (sk. A)

3:30 Rusko – Švédsko (sk. B)

20:00 Česko – Rakousko (sk. B, ČT sport)

Pátek 1. ledna:

0:00 Kanada – Finsko (sk. A)

3:30 Švédsko – USA (sk. B)

Sobota 2. ledna:

18:00 1. čtvrtfinále (ČT sport)

21:30 2. čtvrtfinále (ČT sport)

Neděle 3. ledna:

1:00 3. čtvrtfinále

4:30 4. čtvrtfinále

Úterý 5. ledna:

0:00 1. semifinále (ČT sport)

3:30 2. semifinále

23:30 zápas o 3. místo

Středa 6. ledna:

3:30 finále (ČT sport)

