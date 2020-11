Skauting během korony? Je to výzva, říká GM Flames

Kdyby byla situace normální, skauti Calgary Flames by navštívili přes dvě stovky zápasů juniorské Western Hockey League. Situace je však taková, že vedení Calgary jednoduše nemá ponětí, kolik zápasů vůbec uvidí naživo. Příští draft tak bude velkou neznámou.

„Bude se hrát míň zápasů, takže toho uvidíme opravdu málo. Bude to mnohem těžší než kdykoliv předtím,“ krčí rameny šéf Flames Brad Treliving.

Tři největší juniorské soutěže v Kanadě, tedy Western Hockey League, Ontario Hockey League a Quebec Major Junior Hockey League, momentálně řeší, jak to vlastně s rozpisy zápasů bude a jestli bude do arén moct vůbec někdo.

„Teď je to mnohem větší výzva, ale jednoduše si musíte najít cestičku, jak to co nejlépe vyřešit,“ pokračoval Treliving. „Jestli nás tato situace něco naučila, pak je to fakt, že musíte být vždy připraveni cokoliv změnit, přeplánovat a podobně. Situace se mění z hodiny na hodinu.“

Taková QMJHL začala se svou sezonou už druhého října, nicméně některé týmy už byly nuceny jít ze hry kvůli rozsáhlé nákaze. I tak ale vedení soutěže plánuje odehrát kompletní ročník.

WHL má naplánovaný start na začátek ledna a OHL na začátek února. V zájmu všech lig je také to, aby byli jejich hráči co nejvíce vidět.

I proto komisionář WHL Ron Robinson říká: „Uděláme všechno proto, abychom se přizpůsobili skautům z NHL.“

Skauti se tak budou snažit navštívit co nejvíce zápasů, nicméně hodně budou spoléhat také na videozáznamy.

„Video mnohdy stačí v případě, že sledujete hráče, kterého už znáte,“ vysvětloval Treliving. „Když si ale pustíte nějaký zápas a snažíte se teprve někoho najít, to je teprve výzva.“

Současná situace nijak neztíží život hráčům, kterým se predikuje první kolo, nicméně skauti by také něco rádi věděli o borcích, kteří budou vybrání později.

„U těchto kluků je to tak, že větší přehled o nich získáte až poté, co je vidíte po několikáté,“ dodal.

Týmy NHL se tak budou snažit skautovat co nejpečlivěji, nicméně je dost možné, že na příštím draftu uvidíme vícero překvapení.

Share on Google+