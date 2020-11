Silný příběh. Wilson bojoval s duševní poruchou, teď zvažuje konec

Na první pohled by to poznal jen málokdo. Colin Wilson působil jako normální hokejista, uvnitř však sváděl těžký souboj. Bývalý forvard Colorada se totiž kromě některých zranění musel vypořádat také s duševní poruchou.

Za svou dosavadní kariéru v nejlepší hokejové lize světa stihl odehrát 632 zápasů s bilancí 113 gólů a 173 asistencí. V sezoně 2014/2015 se dokonce dostal na hranici dvaceti vstřelených branek za sezonu.

A to všechno i přes fakt, že mu byla diagnostikována duševní porucha. „Jsem hráčem NHL už 11 let. Až donedávna jsem měl obsedantně-kompulzivní poruchu neboli OCD, jak ji běžně známe,“ přiznal se jednatřicetiletý forvard.

OCD je neurotická duševní porucha, která se projevuje nutkavými myšlenkami a chováním. Člověk trpící touto poruchou často opakuje určité činnosti, aby nepříjemné myšlenky zahnal. Přesně to provázelo i rodáka z Greenwiche.

„Prošel jsem od posedlosti ze zranění mimo led z pocitu, že se zraním pokaždé, co půjdu na led. Nebo jsem měl pocit, že mé brusle nebyly pořádně zavázané, takže jsem zůstal v kabině a zavazoval jsem je stále dokola tak pevně, dokud mi nekrvácely ruce,“ popisoval Wilson ve svém psaní, které nazval The Things You Can't See (v překladu „Věcí, které nemůžete vidět).

Nejhorší období si paradoxně prožil ve finále o Stanleyův pohár v roce 2017, kdy o trofej bojoval Nashville s Pittsburghem. Wilson vypráví, jak to jeho mozek nezvládl. Užíval Xanax a další prášky, aby se mu lépe spalo. Během play-off rovněž častokrát navštěvoval party. Kombinací prášků, alkoholu a duševní nemoci se dostal až na samé dno.

Aktuálně se zotavuje z operací kyčlí, což mu dosti komplikuje život. Wilson nebyl schopen po zákroku pořádně chodit, proto jej musel podstoupit znovu. Na ledě nebyl dlouho a je dost možné, že v roli profesionálního hráče už se na něj nevrátí.

„Pokud mám být upřímný, tak si myslím, že moje hokejové dny jsou u konce. Ještě jsem se s tím úplně nevyrovnal, ale tohle je pravda,“ dodal někdejší hráč Predators a Avalanche.

