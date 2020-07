Seabrook se nevzdává. Po třech operacích se v této sezoně chce vrátit na led

Jestli někdo ani zdaleka neprožívá ideální ročník, tak je to Brent Seabrook. Obránce Chicago Blackhawks si prošel mnohým: na začátku sezony vysedával na tribuně, kromě toho ho limitovaly bolavé kyčle nebo rameno. Zdravotní trable měly vyřešit lékařské zákroky a Seabrook nyní touží po návratu do ostrých zápasů.

Dřív patřil k defenzivním oporám Blackhawks, za poslední dobu však jeho výkony šly rapidně dolů. Pětatřicetiletý zadák musel skousnout roli zdravého náhradníka a jeho icetime v probíhajícím ročníku výrazně klesl. Za celkovým propadem částečně stály zdravotní problémy, kvůli kterým Seabrook podstoupil operace.

A to rovnou tři. Už v prosinci mu lékaři operovali zraněné rameno, v lednu došlo na levou kyčel a v únoru na pravou. Přestože organizace oznámila, že s jeho službami už letos nebude moct počítat, tak by situace mohla být trochu jiná.

Podle novináře Scotta Powerse z prestižního webu The Athletic se Seabrook v případě restartu sezony zkusí připojit k týmu. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu se už objevil na ledě, zatím však není připraven na fyzický kontakt. Tréninkový kemp Chicaga by podle dostupných informací měl začít 13. července.

Návrat rodáka z Richmondu by týmu mohl pomoct zejména po mentální stránce. Seabrook v kabině stále patří mezi lídry, společně s Duncanem Keithem nebo Coreym Crawfordem patří mezi služebně nejstarší hráče.

„Je to bojovník. Moc toho o sobě nenamluví. Je to muž málo slov, zejména co se médií týče. Ale v šatně si nikdy na nic nestěžoval. Je to opravdový charakter a důležitá součást našeho týmu,“ řekl v lednu generální manažer organizace Stan Bowman.

Seabrook v pořád ještě aktuální sezoně odehrál 32 utkání, v nichž vstřelil tři branky a přidal jednu asistenci. Pomůže Chicagu ve vyřazovací části?

