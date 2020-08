Schyluje se k velkému návratu? Lindblom míří do Toronta, touží nastoupit v play off

Velký příběh švédského útočníka Oskara Lindbloma by mohl napsat další kapitolu. Třiadvacetiletý hokejista, jenž před nedávnem vyhrál boj s vzácnou formou rakoviny kosti, se v pátek vydá do torontské bubliny a připojí se k týmu Philadelphia Flyers. Naskočí ve vyřazovací části?

Když mu byla v prosinci diagnostikována vzácná forma rakoviny kosti, tak to nezasáhlo jen organizaci Flyers, ale celou ligu. Od té doby všichni s napětím sledovali boj talentovaného útočníka, který do té doby patřil k nejlepším střelcům Philadelphie.

Lindblom po více než půl roce zákeřnou nemoc skutečně porazil, 2. července dokončil náročnou léčbu a v jedné z pensylvánských nemocnic zazvonil na zvonek. Od té doby se připravoval na ledě doma ve Švédsku a po očku sledoval své spoluhráče v Kanadě.

Nyní by se k nim měl přidat. „V pátek jedu do Toronta a připojím se ke zbytku týmu,“ potvrdil Lindblom pro švédský server Gefle Dagblad. „Uvidíme, jak to půjde. Ale cítím, že se moje kondice každým dnem zlepšuje. Je fantastické být znovu na ledě po tom, co se stalo.“

Rodák z Gävle po příjezdu podstoupí povinnou čtyřdenní karanténu a počká na negativní výsledky testů na koronavirus. Na konci minulého roku se přitom zdálo jako velké sci-fi, že by Linbdlom ještě mohl zasáhnout do play off. V roce 2020 ale toho zkrátka mnoho normálního není.

„Když byla Oskarovi diagnostikována rakovina, tak jsem s našimi lékaři vedl četné rozhovory a ptal jsem se jich, jestli je šance, že bude k dispozici pro play off. Odpověď zněla, že samozřejmě ne. Ale kdyby všechno šlo tak, jak si mysleli, tak by se vrátil na zářijový přípravný kemp,“ vzpomínal ve středu trenér Alain Vigneault.

Lindblom zhruba před dvěma týdny podepsal nový kontrakt, který jej v organizaci udrží další tři roky a v průměru mu vynese tři miliony dolarů ročně. Následně byl Flyers zařazen na soupisku pro vyřazovací část.

Na návrat svého kamaráda se těší i další hráči Philadelphie, kteří mu v jeho boji byli nesmírnou oporou. „Kdykoliv máme šanci ho vidět, tak je to pro nás motivace. Ten kluk toho zažil hodně, chcete pro něj hrát dobře. Je opravdu důležitou části našeho týmu,“ zmínil už během přípravného kempu kapitán Claude Giroux.

