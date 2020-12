Sborná v bitvě gigantů zdolala USA, oslabení Němci zlobili Finy

Papírově vůbec nejočekávanější duel základních skupin mistrovství světa do 20 let se odehrál hned v jeho první den a vynesl triumf ruským mladíkům. Vítězstvím vstoupili do turnaje i Finové či Slováci.

Slováci po debaklu zabrali

Úvodní zápas šampionátu potvrdil, že už druhým rokem v řadě jsou základní skupiny turnaje značně nevyrovnané. Oba týmy se zejména ve finální fázi hledaly. Když hned v prvních minutách trefil švýcarský útočník Fust tyčku, málokdo mohl čekat, že to bude na hodně dlouhou dobu největší šance.

Slováci každopádně vyvinuli značné úsilí, aby odčinili přípravný debakl od českého týmu. V první třetině jim do tempa pomohly tři přesilovky, v nichž byl vidět zejména 16letý šikula Juraj Slafkovský, ale soupeř potom hru přinejmenším vyrovnal.

Byl to však Slovák Roman Faith, kdo šest minut před koncem vstřelil z dorážky rozhodující gól. Trenérovi Petrovickému pak vrchovatou měrou splatil důvěru brankář Šimon Latkóczy, který překvapivě dostal přednost před Samuelem Hlavajem.

Když šel jeho tým v posledních minutách do čtyř a dokonce i do tří, Latkóczy skvěle zastavil několik šancí. Zvlášť Baraganovi vytáhl střelu z prázdné branky! Nečekaný hrdina tak Slovákům vychytal tři body, které můžou být klíčem k postupu do čtvrtfinále.

Výsledek skupiny A:

ŠVÝCARSKO – SLOVENSKO 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávky: 55. Faith (Nemec, Mrázik).

Rozhodčí: Lawrence, Sandlak – Chaput, Harris (všichni Kanada).

Vyloučení: 6:4, navíc Kňažko (Slovensko) 10 minut.

Bez využití.

Střely na branku: 28:32 (5:12, 10:9, 13:11).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Thibault Fatton – Šimon Latkóczy.

Švýcarsko: Fatton – Chanton, Baragano, Meier, Fiedler, Pezzullo, Vouardoux, Guggenheim, Delémont – Knak, Canonica, Bottini – Fust, Allenspach, Biasca – Marchand, Schläpfer, Hofer – Dähler, Derungs, Jobin. Trenéři: Bayer, Albelin a Fischer.

Slovensko: Latkóczy – Mudrák, Golian, Bečár, Kňažko, Nemec, Stacha, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith – Chromiak, Myklucha, Slafkovský – Mešár, Sojka, Kašlík – Kolenič, Eliaš, Jendek – Jedlička. Trenéři: Petrovický, Čacho a Štrbák.

50 střel Finům k pohodě nestačilo

Jen čtrnáct hráčů do pole mají k dispozici hokejisté Německa pro první dvě utkání na šampionátu, zbytek musí ještě dva dny zůstat v karanténě kvůli pozitivním testům na covid-19. I tak ale Němci favorizovanému soupeři solidně zatopili!

Ačkoli se střelecky výrazně aktivnějším Finskem prohrávali už 0:3, ve druhé třetině snížili na rozdíl jediné branky. Právě v ten moment ale Seveřané dvěma góly znovu odskočili a vítězství už si nenechali vzít. Dva body zaznamenal německý kapitán Tim Stützle, na finské straně skončili se stejnou bilancí tři hráči.

Výsledek skupiny A:

NĚMECKO – FINSKO 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)



Branky a nahrávky: 26. Dubé (Volek), 31. Stützle (Peterka, Elias), 49. Elias (Stützle) – 4. Lundell (Hatakka, Hirvonen), 20. Aku Räty (Nikkanen, Heinola), 22. Pyyhtiä (Kokkonen, Aku Räty), 32. Niemelä (Simontaival), 34. Nikkanen (Pärssinen, Niemelä).

Rozhodčí: Kowalski, Mackey – Stewart, Mannella (všichni Kanada).

Vyloučení: 3:2, navíc Hirvonen (Finsko) 10 minut.

Využití: 1:1.

Střely na branku: 22:50 (4:18, 7:15, 11:17).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Mario Zimmermann – Aku Räty.

Německo: Tiefensee – Münzenberger, Zimmermann, Gnyp, Glötzl, Raabe – Stützle, Elias, Peterka – Chrobot, Dubé, Alberg – Volek, Henriquez Morales, Schumacher. Trenéři: Abstreiter, Duck a Ziesche.

Finsko: Piiroinen – Hatakka, Heinola, Kokkonen, Puutio, Viro, Niemelä, Rajaniemi – Hirvonen, Lundell, Simontaival – Järventie, Pärssinen, Lambert – Pyyhtiä, Nikkanen, Aku Räty – Puhakka, Helenius, Petman – Mäntykivi. Trenéři: Pennanen, Mäntymaa, Miettinen a T. Ruutu.

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Finsko 1 1 0 0 0 5:3 3 2. Slovensko 1 1 0 0 0 1:0 3 3. Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Švýcarsko 1 0 0 0 1 0:1 0 5. Německo 1 0 0 0 1 3:5 0

Rusové udeřili ve druhé třetině

Rusko i Spojené státy se řadí k horkým favoritům na medaili, s velmi silnými ročníky by shodně měly prohánět Kanadu v cestě za zlatým snem. Jejich souboj (dost možná ne poslední na turnaji) pro sebe rozhodli vítězové listopadového Karjala Cupu v prostřední třetině.

Za stavu 1:1 totiž odskočili třemi góly během deseti minut a vyhnali na střídačku brankáře Knighta. Američané sice ve třetí části ještě snížili, power-play ale potrestal Jegor Činachov. Dvě branky vítězného týmu vstřelil Vasilij Ponomarjov.

Výsledek skupiny B:

RUSKO – USA 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)



Branky a nahrávky: 9. Ponomarjov (Kňazev, Kirsanov), 24. Bardakov (Grošev), 32. Ponomarjov (Grošev), 33. Safonov, 60. Činachov (Amirov, Chusnutdinov) – 15. York (Caufield, Boldy), 50. Farinacci (Helleson, Brink), 58. Zegras (York).

Rozhodčí: Gouin, Roeland – O'Quinn, Vanoosten (všichni Kanada).

Vyloučení: 4:1.

Využití: 0:1.

Střely na branku: 24:26 (8:5, 7:10, 9:11).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Vasilij Ponomarjov – Cam York.

Rusko: Askarov – Čisťakov, Muchamadullin, Kuzněcov, Čajka, Kňazev, Kirsanov, Byčkov – Amirov, Chusnutdinov, Podkolzin – Gricjuk, Safonov, Činachov – Spiridonov, Baškirov, Afanasjev – Grošev, Ponomarjov, Bardakov – Firstov. Trenéři: Larionov, Filatov, Golubovič a Potapov.

USA: Knight (33. Wolf) – York, Thrun, Sanderson, LaCombe, Johnson, Faber, Helleson – Zegras, Turcotte, Kaliyev – Boldy, Beniers, Caufield – Brink, Farinacci, Colangelo – Berard, Slaggert, Moynihan – Brisson. Trenér: Leaman.

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Rusko 1 1 0 0 0 5:3 3 2. Česko 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Rakousko 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0 5. USA 1 0 0 0 1 3:5 0

Další program MS do 20 let

Sobota 26. prosince:

20:00 Švédsko – Česko (sk. B, ČT sport)

Neděle 27. prosince:

0:00 Německo – Kanada (sk. A)

3:30 USA – Rakousko (sk. B)

20:00 Finsko – Švýcarsko (sk. A, ČT sport)

Pondělí 28. prosince:

0:00 Slovensko – Kanada (sk. A)

3:30 Česko – Rusko (sk. B, ČT sport)

Úterý 29. prosince:

0:00 Rakousko – Švédsko (sk. B)

3:30 Slovensko – Německo (sk. A)

20:00 USA – Česko (sk. B, ČT sport)

Středa 30. prosince:

0:00 Kanada – Švýcarsko (sk. A)

3:30 Rakousko – Rusko (sk. B)

20:00 Finsko – Slovensko (sk. A)

Čtvrtek 31. prosince:

0:00 Švýcarsko – Německo (sk. A)

3:30 Rusko – Švédsko (sk. B)

20:00 Česko – Rakousko (sk. B, ČT sport)

Pátek 1. ledna:

0:00 Kanada – Finsko (sk. A)

3:30 Švédsko – USA (sk. B)

Sobota 2. ledna:

18:00 1. čtvrtfinále

21:30 2. čtvrtfinále

Neděle 3. ledna:

1:00 3. čtvrtfinále

4:30 4. čtvrtfinále

Úterý 5. ledna:

0:00 1. semifinále

3:30 2. semifinále

23:30 zápas o 3. místo

Středa 6. ledna:

3:30 finále

Začátky jsou uvedeny v českých časech, v Edmontonu je o 8 hodin méně.

