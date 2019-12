Sbohem a šáteček! Kovalčuk končí v Los Angeles a hledá nový flek

Stačilo pár týdnů nové sezony a v LA dospěli k jasnému názoru. Ilja Kovalčuk do naší budoucnosti nepatří, dal by se interpretovat. Ruský útočník, kdysi jeden z nejnebezpečnějších kanonýrů v NHL, se rázem stal jen divákem. Od 9. listopadu nenastoupil do jediného soutěžního mače, jen s Králi křižoval Severní Ameriku a trénoval.

Tohle křehké pouto se rozpadá. A sen o Stanley Cupu jakbysmet.

Kovalčuk marně opakoval: "Se svými hokejovými strastmi se vypořádám, vybojuji si v Los Angeles lepší pozici." V pondělí jeho snažení definitivně skončilo, opustil kádr Kings a porušil tím svou lukrativní smlouvu.

Nešlo o žádný trucovitý vzdor, ale o čistě účelové gesto. Los Angeles díky němu mohou ukončit Rusův kontrakt, kvůli čemuž se ostatně už jméno svérázného rodáka z Tveru ocitlo na listině nepodmíněně nechráněných hráčů.

Kovalčuk bude volný, připadne mu status UFA. Bude moci podepsat kdekoliv. Výměnou za svobodu nechal na stole 4,25 milionu dolarů, které by od Kings dostal v příští sezoně.

V nejbližších hodinách tak bude spojení Kovalčuk, LA minulostí. Minulostí, na níž budou chtít všichni rychle zapomenout. Šestatřicetiletý forvard dostal o víkendu bolestné v podobě vyplaceného podpisového bonusu (2,65 milionu dolarů), Krále naopak budou tížit nejen vzpomínky.

Z platového stropu Kings se totiž i v příští sezoně zbytečně odkrojí 6,25 milionu dolarů. Kruté memento na loňský přešlap generálního manažera Roba Blakea, který si tehdy možná trochu bláhově myslel, že Kovalčuk stále může být na nejvyšší úrovni rozdílovým hráčem.

Rok a pár měsíců přesvědčily fanoušky NHL o opaku.

Za 81 zápasů stihl vítěz Richardovy trofeje z roku 2004 nastřádat jen 43 bodů. A hlavně směrem do defenzívy hořel jako letecký benzín. "Těžko už budu měnit svůj styl," krčil rameny, když čelil výtkám.

V prvním ročníku v LA se Kovalčuk nepohodl s koučem Williem Desjardinsem, pevné místo si nevydobyl ani v sestavě jeho nástupce Todda McLellana. Slibné začátky střídalo nekompromisní vystřízlivění.

Kovalčuk by i přes pošramocenou pověst v NHL rád zůstal. Jenže mnohem pravděpodobněji zní varianta, že se přestěhuje zpátky do Ruska. Z KHL má mít podle spekulací laso od omského Avangardu.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+