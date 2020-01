Samsonov chytá dobře a často. Je to signál pro Holtbyho?

Hokejová veřejnost se začala tázat, co znamená časté nasazování mladíka Ilji Samsonova do washingtonského brankoviště. Doposud neotřesitelná jednička Braden Holtby odchytal v letošním ročníku 32 utkání. Jeho kolega o polovinu méně, to je na nováčka slušná porce. Vysílají tím trenéři a vedení klubu důležitý signál, jak by měla vypadat blízká budoucnost modrého půlkruhu u Caps?

Nevysílají, minimálně prozatím. Aspoň to tedy tvrdí generální manažer Capitals Brian MacLellan, podle nějž není o brankářské jedničce týmu žádných pochyb.

„Zodpovědnost prvního brankáře zůstává i nadále na bedrech Bradena. Vyhrál Stanley Cup, za dlouhá léta v NHL toho hodně dokázal a patří k důležitým součástem organizace. Ilju Samsonova nasazujeme tak často do hry proto, abychom mu umožnili další rozvoj. Se vším, co jsme na něj naložili, se vypořádal velmi dobře,“ vysvětloval MacLellan.

A má jednoznačně pravdu. Ze 14 střetnutí, do nichž Samsonov naskočil od první minuty, jich 12 vyhrál. Úspěšnost zákroků drží nad 92 % a průměrně inkasuje pouze 2,25 branek na zápas. Hodně dobrá čísla. Těžko říct, jak by si nadějný Rus vedl, kdyby musel odchytat 50 nebo více utkání za sezonu, ale v tuto chvíli se jeví jako jistota pro budoucnost Caps.

„Náš tým je nyní o Holtbym, ale zároveň chceme Ilju posovat kupředu a dělat to nejlepší pro oba brankáře. Doufáme, že zůstanou oba zdraví, abychom je mohli pravidelně využívat a připravit je na vyřazovací boje,“ pokračoval hlavní stratég washingtonského klubu.

Končící Holtbyho smlouva

Ono by za normálních okolností rozdělování porcí duelů mezi oba gólmany pozornost nebudilo. Trend rozložení zátěže na dva maskované muže v NHL rok od roku sílí, a to zejména z toho důvodu, aby „papírová jednička“ pošetřila síly na případné play-off.

Jenže situace u Capitals má jedno důležité specifikum – Bradenu Holtbymu po konci aktuálního ročníku končí smlouva. A tak novináři a příznivci Caps spekulují, jestli se náhodou nezačíná počítat s jeho výměnou či odchodem na trh s volnými hráči.

Není totiž žádným tajemstvím, že manažer MacLellan potřebuje najít pod platovým stropem prostor i pro klíčového útočníka Nicklase Bäckströma. Zatím se tváří, že by rád prodloužil kontrakt s oběma klíčovými muži, ale bude to mít pekelně těžké. Holtby si navíc – vzhledem ke svým zkušenostem i dosavadním úspěchům – jistojistě řekne o nemalé peníze a přinejlepším i dlouhodobou dohodu.

„Možná budeme muset udělat některá těžká rozhodnutí,“ nezastíral MacLellan. „Ale je možné, že dokážeme pod platovým stropem vytvořit místo pomocí výměny nebo i jiným způsobem. „Musíme vyjít z toho, jak pro nás dopadne tato sezona, teprve pak můžeme dělat rozhodnutí,“ dodal jedním dechem.

V ideálním případě by brzy třiadvacetiletý Samsonov ještě pár let rostl pod křídly zkušeného Holtbyho, který by mu postupně předal žezlo brankářské jedničky. Jenže jak víme, svět nefunguje ideálně, a už vůbec ne ten hokejový. A tak se může klidně stát, že za rok v tuto dobu bude Holtby vypomáhat v jiné destinaci, zatímco rodákovi z Magnitogorsku spadne do náruče brankoviště předloňských vítězů Stanley Cupu.

