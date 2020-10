Saad znovu opouští Chicago, vyměněn byl za Zadorova do Colorada

Před pár hodinami padlo poslední slovo ve vyjednávání mezi Chicagem a Coloradem. Už potřetí se Blackhawks rozhodli obchodovat s Brandonem Saadem, jenž se stěhuje v rámci divize k Avalanche. Ti posílají opačným směrem ruského obránce Nikitu Zadorova.

Kompletní znění výměny

CHI získává: Nikita Zadorov, Anton Lindholm

COL získává: Brandon Saad, Dennis Gilbert

Brandon Saad je už považován za cestovatele soutěže, i když někteří se stěhovali ještě častěji. Co je ale zajímavé právě u Saada? Pokaždé, když byl vyměněn, v tom mělo prsty Chicago.

Poprvé si již tehdy dvojnásobný držitel Stanley Cupu balil kufry z Chicaga 1. července 2015 v rámci velké výměny s Columbusem. Spolu s Michaelem Paliottou a Alexem Broadhurstem cestoval k Blue Jackets, opačný směrem zase Arťom Anisimov, Marko Daňo, Jeremy Morin, Corey Tropp a 4. kolo draftu 2016.

Po prodloužení smlouvy a dvou strávených sezónách v Ohiu mířil zpět do Chicaga. Spolu s Antonem Forsbergem a pátým kolem draftu měl nahradit Artěmije Panarina.

Už to vypadalo, že u Blackhawks našel domov, ovšem znovu je nucen odejít. Po třech sezónách putuje k ofenzivnímu Coloradu, kde může výrazně vylepšit svoji produktivitu. To ovšem za předpokladu, že bude hrát ve druhé formaci. Pokud se v silné konkurenci útočníků neprosadí, může spadnout až do třetí či čtvrté řady.

„V Brandonovi získáváme dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, který k nám přináší vůdcovské schopnosti a zkušenosti,“ chválil si příchod Saada generální manažer Joe Sakic. „Je to prověřený střelec, navíc je mu 27 let, tudíž je na vrcholu své kariéry.“

Colorado navíc nebude Saadovi platit celých šest miliónů, jeden milión mu vyplatí Blackhawks.

Nikita Zadorov přišel do Chicaga a ihned podepsal nový roční kontrakt. Díky němu si v příští sezóně vydělá 3,2 miliónu a měl by výrazně vyztužit defenzivní řady týmu.

Každý tým tak získává to, co potřebuje, respektive nedá se říct, že by jeden tým vyloženě prohloupil. Kvalitnějšího a všestranného hráče ale získává Colorado v Brandonu Saadovi.

Celá transakce je ještě doplněna o dva spíše farmáře. Své týmy si mění obránci Gilbert s Lindholmem a jde pouze o kosmetickou úpravu znění. Dalo by se říct, že lehce vítězí Colorado, které získává o něco perspektivnějšího beka.

Share on Google+