Ruská obhajoba, německé prvenství, nebo kanadský triumf. Kdo získá Hartovu trofej?

Loni s ní pózoval Nikita Kučerov. Geniální tvůrce hry třímal v náruči cenu, jejíž prestiži se v NHL téměř nic nevyrovná. Hart Memorial Trophy vyhrál jako třetí Rus od roku 2012, navázal na Alexe Ovečkina s Jevgenijem Malkinem. Krajany může nyní napodobit Artěmij Panarin z NY Rangers. Byl právě on tím nejužitečnějším hráčem pro svůj tým? Dalšími dvěma finalisty jsou edmontonský Leon Draisaitl a Nathan MacKinnon z Colorada.

Shodli se novináři i hokejisté NHL.

Mezi mantinely v sezoně 2019/2020 vládli MacKinnon, Panarin a Draisaitl. Pro každého snadno vystavíte argumentaci, proč by právě on měl získat Hartovu trofej.

MacKinnon, jehož jsme mezi finalisty viděli už v roce 2018, táhl Laviny i v časech, kdy hvězdní parťáci marodili. Stačí si připomenout, že nastřádal o 43 bodů víc než Cale Makar, druhý nejproduktivnější borec v kabině Avs.

Na 35 gólů a 53 asistencí potřeboval MacKinnon 69 klání. Colorado se především díky němu drželo v popředí Západní konference a dál dávalo fanouškům zapomenout na nedávné časy bídy.

Když měl sám čtyřiadvacetiletý Kanaďan vybrat, komu by dal za tuto sezonu Hart Memorial Trophy, ukázal sympaticky na přímého a vážného konkurenta. Na Panarina.

"Sledoval jsem ho celou sezonu a je to fantastický hráč. Navíc na mě působí, alespoň z pár hovorů, co mezi námi proběhlo, jako opravdu milý chlap. Možná mě tyhle dojmy ovlivňují, ale jsem přesvědčený, že by letošní Hartka měla patřit právě jemu," povídal.

Panarin okouzlil Manhattan, okamžitě se stal klíčovým mužem Blueshirts. Táhl nezkušený, ale tuze talentovaný mančaft.



V NHL nenajdete lepšího hráče v ceněné statistice Goals above replacement. Nikdo nepřevyšuje svůj potenciální záskok víc než šibal z Korkina. K tomu si připočtěte 32 gólů a 63 asistencí, což mu stačilo na dělené třetí místo v zámořské soutěži (s Davidem Pastrňákem).



Na rozdíl od MacKinnona se ovšem mohl opřít o souhru s elitním kumpánem, své střelecké kvality po jeho boku naplno prodal Mika Zibanejad. Rangers společně drželi na dohled postupovým pozicím, teď zkusí play-off pro Rangers vybojovat.



A pak je tu Draisaitl.



Pokud bude opět po roce platit, že Hartova trofej je převlečená Art Ross Trophy, je o vítězi jasno. Stalo se téměř železným pravidlem, že král bodování získává i toto mimořádně respektované ocenění.



Draisaitl by svým triumfem přepsal dějiny NHL, ještě žádný Němec na Hartku nedosáhl.



Tank z Kolína nad Rýnem by si ovšem zasloužil tento primát nejen kvůli náramné produktivitě (43+ 67). Jeho největším počinem bylo vystoupení ze stínu Connora McDavida. Všem ukázal, že umí zářit i bez zázračného rychlíka č. 97.



Nejvýrazněji to bylo vidět během chvil, kdy McDavid marodil. Edmonton stál na Draisaitlovi a dominantní forvard exceloval. Oilers pomohl tuctem bodů za sedm partií.



Vyčítat mu, že jindy spolupracoval s MacDavidem, by tedy bylo pošetilé. To už spíš je oprávněnější kritika za tu a tam laxní hru směrem dozadu.

Share on Google+