Roste Ottawě hvězda? Abramov září na hostování ve Finsku

Pro příznivce Senators nebyly poslední roky vůbec jednoduché. V hlavním kanadském městě ovšem vyhlížejí světlejší zítřky, naději Sens dávají mladé naděje, mezi něž patří také ruský útočník Vitalij Abramov.

Abramov nešel úplně obvyklou ruskou cestou. Odchovanec Čeljabinsku si sice stihl zahrát dvacet duelů za svůj domovský klub v juniorské MHL, nicméně poté se vydal za moře. Jeho kroky směřovaly do mládežnické QMJHL.

Následně si jej na draftu v roce 2016 vybrali zástupci Columbusu, na řadu přišel až na začátku třetího kola, konkrétně na celkové pětašedesáté pozici. Jako nováček se prezentoval čtyřmi body v se svých prvních čtyřech zápasech v AHL během sezony 2016/2017.

První kompletní ročník mezi dospělými odehrál v roce 2018, kdy nastupoval opět na farmě Columbusu. V této sezoně ho ale čekalo také první stěhování, stal se totiž součástí výměny za Matta Duchenea.

Senators jsou si dobře vědomi, koho mají ve svých řadách. Dvaadvacetiletý Rus vloni bodově zářil v AHL, za jednapadesát startů nastřádal jednačtyřicet bodů (18+23) a nakoukl také do National Hockey League, kde se mu podařilo vstřelit svůj první gól.

V následujícím ročníku bude bojovat o stále místo mezi elitou. A zatím pro to dělá maximum.

Momentálně je totiž Abramov na hostování ve finské nejvyšší soutěži. Jelikož se v tuto chvíli nedá s jistotou říci, kdy nová sezona začne, posílají mužstva své hráče do Evropy, aby zůstali v herním tempu.

Ruský forvard nastupuje za Jukurit a spokojené musí být všechny tři strany. Abramov je ve fantastické formě, v pouhých čtyřech zápasech už pětkrát skóroval a jednou asistoval. S šesti kanadskými body je nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„Je to dobrá liga. Hraje se tu rychlý hokej, všichni jsou soutěživí. To je to, co jsem očekával,“ řekl v rozhovoru pro Jukurit po svém debutu ve Finsku.

Share on Google+