Romanov vzbuzuje velká očekávání. Naplní je v Montrealu?

Málokterý výběr ve druhém kole draftu vzbudil v Montrealu takové nadšení než Alexander Romanov. Naposledy snad zisk P. K. Subbana ze 43. místa. Mladý obránce tehdy slíbil, že s Canadiens získá Stanley Cup. Nepovedlo se, a tak legendární organizace doufá, že se to povede s dalším nadějným bekem.

Subbanovi tehdy trvalo, než se do NHL vůbec dostal. Dva roky ještě strávil v juniorce, posléze odehrál jednu sezonu na farmě, aby pak naplno zazářil v play off NHL a odstartoval svou kariéru. Montreal však doufá, že Romanovovi to tak dlouho trvat nebude.

Mladý obránce má na svém kontě dvě účasti na světovém šampionátu juniorů, ve kterých patřil k tahounům ruského celku. Jak výkony, tak body.

Kromě toho odehrál poslední dvě sezony v prvním týmu CSKA Moskva, kdy pokaždé odehrál 43 utkání. Za moskevský velkoklub také bojoval ve dvou sériích play off, ale měl velmi limitovanou minutáž.

„Bylo to velmi složité,“ vzpomíná Rob Ramage, jenž v Montrealu zastává roli ředitele hráčského vývoje. „Hrál velmi dobře, ale na ledě byl málo času jenom proto, že v Moskvě odmítl podepsat novou smlouvu. Tím pádem ho tak nějak potrestali tím, že nehrál. Bylo to pro něj velmi frustrující.“

„Před mistrovstvím juniorů šel jeho čas na ledě trochu nahoru, protože chtěli, aby se rozehrál,“ popisoval dále Ramage. „Minulý týden jsem s ním mluvil a je to super kluk. Energie a nadšení z něho srší i přes telefon. Řekl mi, že se sem chce vrátit co nejdříve to půjde.“

„Jestli bude mít hned na NHL, to se ještě uvidí. Jedno je ale jisté, rozhodně o to zabojuje ze všech sil. Je to energický hráč, přinese sem tu jiskru, a to pokaždé, co nastoupí na led.“

S Romanovem se počítá na levou stranu třetí obrany, ale generální manažer Habs Marc Bergevin nastínil, že mladý Rus by mohl hrát i napravo.

Mohlo by se zdát, že chtít po nováčkovi, aby hrál mimo pozici, je trochu moc, nicméně Montreal doufá, že je natolik dobrý, že to zvládne.

