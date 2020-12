Rok NHL v kostce: přerušení ligy, play off bublina, Krakeni či vyléčený Lindblom

Rok 2020 nebude v historii lidstva zapsán zlatým písmem. Výrazně jej totiž pošpinila celosvětová pandemie koronaviru, která měla výrazně negativní dopad nejen na lidské životy, ale také na stav ekonomiky jednotlivých států a hospodaření firem a podniků. Jednou ze zasažených společností se stala i NHL. Přestože prožila krušné období naplněné velkou nejistotou, v uplynulém roce nabídla i několik momentů, které dojímaly fanoušky po celém světě. Tady je souhrn těch vůbec nejzajímavějších.

Přerušení sezony a hokej v bublině

12. březen. Právě v tento den se nejslavnější hokejová liga planety musela zastavit. Viníkem byl již dobře známý COVID-19. Propukla nejen první vlna epidemie, ale také vlna spekulací a otázek. Dohraje se vůbec sezona, z jejíž základní části zbýval poslední měsíc, nebo NHL potřetí ve své historii neshledá vítěze?

Dnes je odpověď jasná. Funkcionáři a také zdravotní pracovníci odvedli skvělou práci, 24 týmů našťouchali do takzvaných bublin v Edmontonu a Torontu, za celou dobu nepřišli na jediného nakaženého hráče. Nakonec v izolaci zbyly poslední dva celky – Dallas s Tampou Bay. Lightning po výsledku 4:2 na zápasy brali Stanley Cup domů. Na dvě minuty a 47 vteřin ve finále naskočil i jinak zraněný kapitán Steven Stamkos. Ze své jediné střely skóroval.

V lednu se vrátíme

Trvalo to, ale těsně před koncem kalendářního roku 2020 zástupci NHL společně s hráčskou asociací NHLPA odsouhlasili plán pro nadcházející ročník. Týmy se na stadiony vrátí 13. ledna a program čítá 56 zápasů. Zejména kvůli hygienickým regulím v Kanadě musela soutěž sáhnout k rozdělení týmů do čtyř divizí a také pozměněnému formátu play off. Posouvají se také některá důležitá data jako otevření trhu s volnými hráči, draft mladíků a expanzivní draft Seattlu. Zásadní ale je, že NHL se ročník 2020/21 nerozhodla zcela odpískat.

Show pod otevřeným nebem

Poslední Winter Classic mezi Dallasem a Nashvillem (4:2) zkrátka nadchlo. Osazenstvo o počtu 85 630 diváků vytvořilo druhou nejsilnější návštěvu v historii soutěže. Organizátoři připravili bohatý doprovodný program, který obsahoval třeba závod prasat. “Zahlédl jsem to na velkoplošné obrazovce a okamžitě se musel podívat jinam. Neubránil bych se smíchu,” popisoval onen moment útočník Stars Jason Dickinson. I řežba na ledě měla náboj. Corey Perry z Dallasu už ve třetí minutě sestřelil Ryana Ellise, užil si průchod uličkou hanby a k tomu trest v podobě pěti klání.

Ovečkinova sedmá stovka

Že je Alex Ovečkin pan střelec, o tom už dnes nemůže být řeč. Ovšem zaznamenat sedmistou trefu kariéry, to svedlo v NHL jen pramálo borců. Kapitán Washingtonu se stal teprve osmým mužem, který na tento milník v únorovém zápase s New Jersey dosáhl. Na tuto porci zásahů potřeboval jen 1 144 zápasů, takže měl po Gretzkym hned druhé nejrychlejší tempo v dějinách. Právě od něj ho nyní v historické tabulce dělí 188 tref.

Sbohem, Bostone!

Dlouholetý kapitán Bruins Zdeno Chára včera oficiálně podepsal smlouvu s Washingtonem. Na stará kolena tak překvapivě mění dres. Daleko větší poprask však během vyřazovací části vzbudil brankář Bostonu Tuukka Rask. Možná si někteří mysleli, že chladný Fin nechal své kolegy na holičkách, hokej bez diváků ho jednoduše nebavil a ztratil trpělivost. Pravý důvod ale vyšel na světlo až později. “Volala mi žena, že naše dcera na tom není zrovna dobře a potřebuje pomoc lékařů. Neměl jsem jinou možnost,” vysvětlil Rask veřejnosti.

Lindblom je zpátky

Švédskému mladíkovi Oskaru Lindblomovi byla na konci loňského roku diagnostikována vzácná forma rakoviny kostí. Nikdo v tu chvíli nevěděl, jak dlouho může být mimo. Léčba šla ale naštěstí velmi dobře, útočník Flyers se dokonce stihl vrátit na dvě utkání play off. Na začátku prosince Philadelphie zveřejnila informaci, že Lindblom se již rakoviny zbavil definitivně. V sezoně 2020/21 zřejmě znovu ukáže své umění.

Přivítejte Krakena

Seattle v bláznivém roce 2020 konečně odtajnil svůj název. Přestože mnoho fanoušků v minulosti tipovalo, že si klub zvolí přízvisko Tottems, které dříve navrhoval útočník Washingtonu T. J. Oshie, nakonec padla volba na Seattle Kraken. Liga svého 32. člena v plné parádě přivítá zřejmě už v dalším roce. Ještě předtím klub v expanzivním draftu ukrade několik hvězd jiných organizací.

