Ristolainen znovu čelí nejisté budoucnosti. Opustí Buffalo nebo ne?

Od konce minulého ročníku už se z toho stává tak trochu tradice. Pokaždé, když se v souvislosti s Buffalo Sabres mluví o hráčských výměnách, tak mezi prvními jmény je Rasmus Ristolainen. Nyní to vypadá, že by finský zadák mohl být znovu na ráně.

„Pokud dojde ke změnám, tak vím, že jsem jeden z prvních, kdo bude pravděpodobně vyměněn. Je to součást byznysu a já jsem připraven, ať se stane cokoli. Čas v Buffalu jsem si opravdu užil, je to pro mě domov,“ řekl Ristolainen ve čtvrtek oficiálnímu webu NHL.

Pravdou je, že Buffalo má za sebou další nevydařený ročník. Šavle ve vyřazovací části chybí od roku 2011 a v posledních letech se marně snaží vymanit z ligového podprůměru. Tento týden dal svoji frustraci najevo kapitán a největší hvězda týmu Jack Eichel.

Organizace před začátkem sezony učinila změnu na postu hlavního trenéra, na místo Phila Housleyho nastoupil uznávaný kouč Ralph Krueger. Sabres kromě toho poměrně zajímavě posílili a start základní části jim vyšel velmi dobře. Jenže postupem času spadli do krize, ze které už se nedokázali vyhrabat.

„Spolupráci s trenérem Kruegerem jsem si užil. Náš tým udělal několik kroků, ale mám pocit, že to nestačilo. Když každé léto tvrdě pracujete, tak je to frustrující, protože jsme znovu nebyli ani blízko,“ mrzí pětadvacetiletého obránce.

Stejně jako po minulé sezoně je tak Ristolainen součástí přestupových spekulací. Buffalo podle všeho potřebuje posílit ofenzivu a jako jedna z možností se nabízí právě trejd rodáka z Turku.

„Je to hokej, lidé říkají svůj názor. Nezáleží mi na tom. Nemohu vyhrát ani prohrát sám, je to týmový sport. Snažím se co nejlépe připravit na každou sezonu a každý zápas. Je to těžké, když do toho dáte tolik práce a nedostanete výsledky,“ pokračuje Ristolainen.

Urostlý bek patří společně s Rasmusem Dahlinem ke klíčovým mužům defenzivy Sabres. V pořád ještě aktuální sezoně odehrál 69 utkání, v nichž vstřelil šest branek a přidal 27 asistencí. Kromě toho byl nejvytěžovanějším hráčem mužstva (22:48 TOI/GP), nasbíral nejvíce hitů (203) a v tabulce pravdy skončil na hodnotě -2 (nejlépe v kariéře).

Ristolainenovi zbývají dva roky z šestileté smlouvy, kterou podepsal v říjnu 2016. Finský hokejista si díky ní ročně přijde na 5,4 milionů dolarů.

„Chci vyhrávat, ať už v Buffalu nebo někde jinde. Když tým nesplní cíl, kterým je play off, tak musí přijít nějaké změny,“ uzavírá.

Čtěte také:

Dres za 27 milionů korun! Hádejte, jaký gól v něm Alexandr Ovečkin vstřelil

Co bude s ruskými hvězdami?

Share on Google+