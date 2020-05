Riskovat zdraví kvůli penězům? Smutné, líčí Gudas. Odejde z Washingtonu?

National Hockey League se blíží ke svému pokračování, vedení soutěže v čele s komisionářem Gary Bettmanem se snaží najít způsob, jak ligu opět rozběhnout. Někteří hráči se však vyjádřili, že by raději zbytek ročníku zrušili. Mezi nimi je také obránce Radko Gudas.

Citace Radko Gudase jsou z rozhovoru vysílaném na kanále ČT sport a přepsaném ČTK (Česká tisková kancelář).

„Myslím si, že bychom neměli hrát, když celý svět ruší sezony. Hokej by byl jediným týmovým sportem, který by tlačil takovým způsobem na sílu. Nedovolí nám jet na olympijské hry, abychom se nezranili, ale chtějí v takové situaci pokračovat v sezoně. Pokud budeme hrát, šel by náš sport trochu proti proudu,“ řekl otevřeně Gudas.

„Peníze jsou peníze, ty v tuto chvíli hýbou světem. Je smutné, že kvůli penězům jsou ochotni riskovat zdraví tolika hráčů,“ dodává devětadvacetiletý vousáč ve službách Washingtonu Capitals.

Gudas by však dlouho v hlavním městě Spojených států amerických setrvat nemusel. Podle jeho slov bude na odchodu spousta hráčů, kterým končí smlouvy a tým omladí. Právě kladenskému rodákovi v létě vyprší stávající kontrakt.

Washington má v tuto chvíli pod platovým stropem volných necelých 192 tisíc dolarů, přičemž bez smlouvy budou po této sezoně kromě Gudase také Braden Holtby, Brenden Dillon či Ilja Kovalčuk, u nějž se spekuluje, že by mohl zamířit zpět do Montrealu.

Syn někdejšího obránce Leo Gudase věří, že v National Hockey League ještě angažmá sežene. Vyhlášený tvrďák letos odehrál v dresu Caps třiašedesát utkání, v nichž dvakrát skóroval a zapsal třináct asistencí.

