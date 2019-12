Risk je zisk. Příchod Halla může přinést úspěch i ztrátu

Spekulace o tom, kam zamíří Taylor Hall z New Jersey v pondělí skončily. Nově se ocitá na místě, kam se dřív kvalitní hráči a hvězdy zámořské NHL stěhovat nechtěly. Ale i Arizona se už stává místem hokeji zaslíbeným. Po více než 20 letech v lize, kdy si musela vlastní hvězdy tvořit, se z ní stává zajímavá destinace.

Příchod vítěze Hart Trophy z roku 2018 je dalším dílem do skládačky, kterou se Coyotes snaží složit. A pokud se jim povede celé puzzle poskládat? Pak se mohou dočkat i jednoho z největších úspěchů, kterého doposud dosáhli.

Stalo se tak v sezoně 2011/12, kdy vyhráli Pacifickou divizi a v play off dokráčeli až do finále konference, kde prohráli 1:4 na zápasy s Los Angeles. Od té doby se Arizona do vyřazovacích bojů nedostala sedmkrát v řadě. Prožila přejmenování z Phoenixu na Arizonu, oslavila 20 let působení v NHL a začala snít svůj sen o pozvednutí hokeje v místech, kde se zase tolik na sníh a led nenarazí.

Pořádně se do toho vedení týmu opřelo po minulé sezoně. Do svých řad získali Phila Kessela, asi největší hvězdu, která kdy brázdila ledovou plochu v dresu Kojotů. To se rázem odrazilo v návštěvnosti, která se poprvé v historii dostala nad 14 000 diváků v průměru. Hala, jež pojme přes 17 tisíc lidí, má přitom stále výraznou rezervu a pryč jsou doby, kdy zela prázdnotou. Po příchodu Halla se dá navíc očekávat další divácký boom.

Hall? Pořádný risk

Nebyl to levný zisk. Nejen, že platový strop týmu zatížil částkou 3 milionů dolarů, ale ještě Coyotes obětovali tři mladíky a dvě podmíněné volby v draftech, které se klidně mohou proměnit ve volby v prvních kolech.

Zároveň ale nemusí, což by znamenalo, že Hall neprodlouží s Arizonou smlouvu. Nebo, v tom horším případě, neprojde Arizona do play off. Byť v tuto chvíli vévodí své divizi a sezonu má rozehránu výtečně.

Hall má celý tým ještě více pozvednout, a to hlavně z hlediska produktivity. V té se sice letos zatím trápí, ale utrápené je celé New Jersey, které po mohutném posilování prožívá tragickou sezonu. A na Hallovi se pokusilo vydělat, co jen mohlo (ostatně, hvězdný útočník dal najevo, že v dresu Devils nevidí svou další budoucnost v lize).

Pokud by ovšem v Arizoně neprodloužil smlouvu a tým jako takový nedosáhl výraznějšího úspěchu, znamenalo by to, že se risk nevyplatil. O tom může velmi dobře pohovořit generální manažer Columbusu, který riskoval v minulé sezoně ještě víc a nakonec nejen, že nedosáhl s týmem na úspěch, ale největší hvězdy odešly jinam.

Hall budoucnost neřeší

Sám Hall bere příchod do Arizony jako novou příležitost, nový impulz. Nezastírá ovšem, že o své budoucnosti bude chtít s největší pravděpodobností rozhodovat až na začátku července na trhu s volnými hráči. Ale pokud se mu bude v dresu Coyotes líbit, a s týmem dosáhne na vytoužený úspěch, nebude se bránit ani svému pokračování v pouštním celku.

„Jsem otevřený všemu,“ přiznal na tiskové konferenci. „Mluvil jsem s Johnem Chaykou (generální manažer Arizony), a budeme o tom určitě diskutovat, až přijde pravý čas. Myslím, že obě strany jsou v tuto chvíli zaměřené hlavně na to, aby se hrál dobrý hokej a věci ohledně kontraktu necháme vyplynout podle situace. Teď se tím nechci zabývat. Chci jen jít na led, pomoci vyhrávat zápasy a dostat se do play off, kde chci mít nějaký vliv na hru a výsledky,“ podotkl Hall.

Právě touha hrát play off znamenala u Halla největší touhu, proč změnit dres. Doposud ve své kariéře odehrál v play off jen 5 zápasů. Přitom hraje již svou desátou sezonu. Ve 28 letech si zatím moc bojů o Stanley Cup neužil.

„Kdybyste mi někdo řekl v době, kdy mě draftoval Edmonton v 8 letech, že za 10 let budu hrát ve svém třetím týmu, kterým bude Arizona, řekl bych, že mi lžete. Ale naučil jsem se očekávat neočekávané a skutečně si to užívám. Když jsem byl vyměněn do New Jersey, byl jsem z toho zklamaný, ale nakonec to skončilo pro mou kariéru velmi pozitivně,“ přiznal Hall, který se právě v dresu Devils radoval ze zisku Hart Trophy, když tým dotáhl v sezoně 2017/18 do play off.

Arizona získáním Halla pořádně zariskovala. Chaykovi může tato výměna přinést slávu i zatracení. Záležet bude zejména na tom, jak dopadne celá sezona. A pokud bude úspěšná, možná by ani nikoho nemrzelo, kdyby nakonec Hall z týmu odešel po sezoně bez náhrady. Na druhou stranu, kdyby skutečně byla úspěšná, neměl by Hall důvod odcházet.

Tenká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem a ví to všichni, včetně Halla. „Není to ani tak o tom, v jaké formaci hraji nebo v jaké přesilovkové lajně. Těším se hlavně na to, že budu zase vyhrávat zápasy,“ dodal útočník, jehož přání se nepovedlo Edmontonu ani New Jersey splnit a další šanci dostane Arizona.

V probíhající sezoně zatím Hall odehrál 30 zápasů, ve kterých dal 6 branek a přidal 19 asistencí. Z jednoho z nejhorších týmů NHL odešel do výběru, který je v Západní konferenci na druhé pozici a cílí po osmi letech na účast v play off.

