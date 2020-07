Říkali mu Kruťas, šestkrát křepčil se Stanley Cupem. Teď Lowe vstupuje do Síně slávy

Dvacetileté čekání je u konce. Kevin Lowe před pár dny zamířil do Hockey Hall of Fame a doplnil další borce ze zlaté dynastie Edmontonu. Už dávno byli uvedeni mezi hokejovou smetánku Wayne Gretzky, Mark Messier, Grant Fuhr, Jari Kurri či Paul Coffey. Později se dostalo také na Glenna Andersona. A teď prestižní klub vítá Loweho.

Předseda výboru Síně slávy na drátě? Když vám touto roční dobou volá Lanny McDonald, je jasné, co má na srdci.

Moc dobře to věděl i Lowe, dlouholetý obránce Olejářů a Rangers. "Říkal jsem si, že mi Lanny určitě netelefonuje kvůli tomu, aby mi řekl, že na mě nevybrali," glosuje dnes jednašedesátiletý Kanaďan.

Sám nikdy netrpěl žádným bolehlavem, že do vybrané společnosti ještě nepatří. Nepovažoval se za někoho, kdo by tam nutně musel být a patřil. "Pro mě byli synonymem pro Hockey Hall of Fame borci jako Bobby Orr, Jean Beliveau, Gretzky nebo Messier," povídá Lowe pro Sportsnet. "I když vím, že tam najdete i hokejisty stejné sorty, jako jsem já, nebýval jsem zklamaný, když pozvánka nepřicházela."

Fakt, že dvě dekády zůstával přehlížený, mu ovšem do mysli podsouval následující názor: "Uvědomil jsem si, že musíte nasbírat více bodů a vyhrávat individuální trofeje, abyste se tam dostali." Ano, možná jde o nepsané pravidlo, nicméně každá regule má své výjimky. A Lowe, pro svůj důrazný a nesmlouvavý styl přezdívaný Vish (Kruťas), se mezi ně zařadil.

Právem? Nikdy nebyl největší týmovou hvězdou, jeho význam pro mužstvo se ovšem vyvažoval zlatem a nepochybně patřil mezi přední ligové persony. Stačí si připomenout to, že jeden čas byl kapitánem Edmontonu, případně jeho pozvánku do natřískané kanadské repre pro Canada Cup 1984 (Lowe se tam podílel na titulu i čtyřmi asistencemi).

Nebo zmiňme, že celkem sedmkrát Loweho zvolili do All-Star Game. A nominace nepřicházely jen v časech, kdy s typickou bledě modrou skořápkou válel v mrazivé Albertě, dočkal se také v New Yorku.

V obou klubech se podílel na zisku Stanley Cupu. S Oilers slavil pětkrát, na Manhattanu, kde se sešel se svým kumpánem Messierem, jednou. "Vždy jsem snil o tom, že jednou vyhraji Stanley Cup. Síň slávy? To byla pro mě příliš vzdálená představa, o té se mi ani nezdálo," říká. "Je neuvěřitelné, že jsem se tam dostal. Svou dlouhou kariéru a fakt, že jsem hrál s tolika výjimečnými hráči, beru jako požehnání."

Lowe rozhodně nebyl mezi velikány pátým kolem u vozu. Měl pověst pilíře zadních řad. Beka, kterého prostě chcete mít na ledě ve vyřazovacích bojích. Mimochodem, odehrál v nich přes dvě stovky zápasů. Když mluví o tom, že na uvedení do Hockey Hall of Fame nasbíral málo bodů, tak na defenzivní štít jeho čísla nejsou vůbec marná. V roce 1998 se s NHL loučil s 431 body ve 1251 zápasech.

Sečteno, podtrženo, velmi solidní resumé, které nakonec v očích McDonalda a spol. stačilo.

