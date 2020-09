Rekordman Palát pálí dál! Napodobí Krejčího a uzme korunu střelců?

Psal se rok 2011 a bostonští Medvědi ukončili své 39 let dlouhé čekání na Stanley Cup. Ač Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů tehdy v rukou třímal Tim Thomas, klíčovou roli plnil také David Krejčí. Zatímco americký fakír v masce puky zastavoval, rodák ze Štenberka je posílal do branek soupeřů. Stal se nejlepším kanonýrem celého play-off. Jako první Čech v dějinách NHL. Teď by Krejčího mohl klidně napodobit Ondřej Palát z Tampy.

Další utkání Bolts, další výtečný výkon Paláta.

Zní to jako samozřejmost, vypadá to jednoduše, ale před všestranným bojovníkem se sluší hluboce smeknout. V nejpodstatnější fázi sezony hraje fantasticky a chvála na něj srší ze všech stran.

Smekají spoluhráči i soupeři, fanoušci i novináři. "Je to elitní hráč, nesmíte mu dát ani píď prostoru," říká o něm Barry Trotz, kouč newyorských Islanders, které Palát spolu s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem trápí.

"Palátovi se dostává méně publicity než Pointovi s Kučerovem, ale jeho přínos je zjevný," píší pro změnu The Hockey News a odkazují na slova Jona Coopera.

Tampský kouč si devětadvacetiletého forvarda, kterého vede už od roku 2011, nemůže vynachválit. "Nikita a Brayden vám jako první potvrdí, že Ondru do své lajny nutně potřebují, a to je ten největší kompliment. Dělá spoustu dílčích věcí, díky nimž je ta formace úspěšná."

Palát létá po ledě, úřaduje na obou koncích kluziště. A k tomu sází jeden gól za druhým. Vždyť už se trefil osmkrát a nedávno sérií pěti zápasů s alespoň jednou vstřelenou brankou překonal klubový rekord Lightning.

V tabulce střelců je v celé NHL jen o dvě pozadu za vedoucím Bo Horvatem. Ten už ale žádnou trefu nepřidá. Palát ve vyřazovacích bojích zastínil i hvězdné krajany Davidy Krejčího s Pastrňákem, v přímé konfrontaci je mazal z ledu. Zásadně se přičinil o vyřazení Bostonu.

Bylo by symbolické, kdyby se mu teď povedlo vymazat i Krejčího z historických tabulek. Tvořivý centr Bruins zaznamenal před devíti lety tucet tref. Není nereálné, aby se mu Palát při současné fazoně přinejmenším vyrovnal.

On sám zůstává skromný jako vždy. Ani po čerstvém vítězství 4:1, pod které se podepsal dvěma body a díky němuž vedou Bolts ve finále Východní konference už 3:1 na zápasy, se nechvástal. Naopak, opět odvracel pozornost na ostatní. Pro rodáka z Frýdku-Místku typické.

"Odehráli jsme skvělý zápas. Teď ale musíme otočit list a připravit se na další zápas," hecuje tampskou kabinu. Ví, že až ke Stanley Cupu může dovést jeho tým jedině stoprocentní přístup. Poctivá práce, díky které on sám došel v kariéře tak daleko.

"Musíme zůstat soustředění a hrát naši hru. Pak můžeme uspět," je přesvědčený. O sobě mluví nerad, ale když už se pozastaví nad svou hrou, řekne, že hraje pořád stejně. A že mu to teď prostě a jednoduše lepí.

Bude Palát válet i dál? I kdyby se od něj kanonýrské štěstí odvrátilo, mezi mantinely nechá všechno. Moc si přeje postoupit do rozhodující série o stříbrný pohár. A splnit misi, která byla v roce 2015 na síly Bolts. Tampa tehdy nestačila na chicagské Blackhawks.

Teď se rýsuje jiný protivník: po postupu sahají Hvězdy z Dallasu.

