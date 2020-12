Rangers suverénně vládnou NHL ve vyplácení hráčů ze smluv

New York Rangers jsou v poslední době poměrně velmi dobře vedená organizace. Přestavba se jim podařila na výbornou a kromě toho měli i spoustu potřebného štěstí. Nicméně jeden problém se stejně najde. Vždyť v NHL není horšího mužstva ohledně vyplácení hokejistů ze smluv.

Abychom byli přesnější, Rangers platí hráčům, kteří za ně už nehrají, téměř 13 milionů dolarů. Přesná částka činí 12 994 444 dolarů, což tvoří téměř 16 % z rozpočtu pro platy hráčů.

Jak je na tom zbytek soutěže? Hned dvanáct týmů je zde naprosto čistých a tyto problémy neřeší. Mezi nimi je například Chicago či Tampa Bay. Jen pro představu, druhý nejhorší tým v této kategorii je Anaheim, jenž vyplácí 6,62 milionů dolarů. Ten rozdíl je tedy opravdu velký.

Pozoruhodné je také to, že spousta klubů vyplácí částky několika hráčům. V případě Rangers jsou to pouze čtyři hokejisté. Jedná se o Kevina Shattenkirka (6,083 mil. dolarů), Henrika Lundqvista (5,5 mil. dolarů), Dana Girardiho (1,11 mil. dolarů) a Ryana Spoonera (300 tis. dolarů). Posledního jmenovaného však vyplatil ze smlouvy Vancouver a částka, kterou přispívají Rangers, byla předem dohodnuta.

Když tým vykoupí hráče ze smlouvy, jednoduše tím uzná, že v minulosti udělal chybu.

Lundqvist se musel udržet, zde toho asi nejde moc vyčítat. Sedmiletou smlouvu podepisoval, když mu bylo 32 let, a tak se úpadek čekal. To, že na vynikající úrovni vydržel až do současnosti, zaslouží velké uznání.

Když Rangers podepisovali Shattenkirka, mysleli si, že je to jeden z dílků, který pomůže ke Stanley Cupu. Vedení se asi nemohlo mýlit víc, jelikož osm měsíců od jeho podepsání vyhlásilo oficiálně přestavbu.

A poslední do party. Dan Girardi podepisoval šestiletou smlouvu na 33 milionů dolarů v době, kdy mu bylo 30 let. Za tři roky byl vyplacen.

Co bude dál? Rangers musí doufat, že platový strop v budoucnu poroste. V příštích letech totiž budou končit smlouvy mladým hráčům a rovněž Miku Zibanejadovi. Jestli bude tenhle Švéd pokračovat ve výkonech, které předvádí nyní, pak dostane velké peníze. Otázkou zůstává, zda to bude od Rangers.

Ti se totiž svým nedobrým hospodařením dostali do takové situace, že museli vyměnit například Marca Staala s jeho velkým platem do Detroitu. A byli nuceni obětovat i druhé kolo draftu. Je dost možné, že bude ještě hůř.

