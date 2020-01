Rangers jsou smířeni s osudem, očekává se výměna Fasta a Kreidera

Postup New York Rangers do play-off je nepravděpodobný. Jejich ztráta na druhou divokou kartu na Východě, kterou aktuálně drží divizní soupeř, Carolina Hurricanes, činí jedenáct bodů. Co se tedy Uzávěrky přestupů NHL 2020 týče, záměrem zde bude výprodej.

Se svým osudem v letošní sezoně jsou už smířeni. Alespoň tak tedy tvrdí známý redaktor Larry Brooks z deníku The New York Post.

„Nikdo z vedení Rangers nevěří tomu, že budoucností je letošní červen," poznamenal přesně.

Silně se tak očekává, že Rangers vymění do uzávěrky minimálně útočníky Jespera Fasta, Chrise Kreidera, kteří se mohou stát po skončení období 2019-2020 (1. července) neomezeně volnými hráči.

Oba hokejisté působí u Jezdců celou svoji kariéru (sedm, respektive osm let). Chris Kreider má mimo jiné ve své smlouvě zahrnutu modifikovanou doložku o nevyměnitelnosti (jedenáct týmů).

Samozřejmě, klidně se může stát, že se Rangers stihnou se jmenovanými muži domluvit na novém kontraktu. Avšak hovory s nimi stále neodstartovali.

Například Kreider, osmadvacetiletý Američan, odehrál letos zatím 48 zápasů, přičemž v nich vstřelil 17 gólů a zapsal celkem 32 kanadských bodů.

Vzbuzovat zájem budou téměř jistě také brankář Alexandar Georgiev a útočník Ryan Strome, tihle borci mohou být po sezoně omezeně volnými hráči. Na soupisce týmu navíc momentálně registrujeme hned tři gólmany.

Rangers jsou potom nyní v tabulce Východní konference na třináctém místě (bilance 23-21-4).

Uzávěrka přestupů 2020 je na programu 24. února.

