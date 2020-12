Rangers jsou pořád nejhodnotnější. Kdo následuje?

Každý rok vydává prestižní magazín Forbes žebříček nejhodnotnějších celků NHL. Kromě něj ale také umožňuje nahlédnout do ekonomického světa nejlepší ligy světa. Letos byl tento pohled kvůli koronaviru o to zajímavější. Co všechno jsme se dozvěděli?

Skoro všechny byznysy na světě utrpěly ztráty. Nejinak tomu není ani v NHL. Podle Mikea Ozaniana a Kurta Badenhausena, autorů žebříčku, zažila NHL propad poprvé od roku 2001. Mluvíme zde o průměrné hodnotě všech týmů, která šla dolů o dvě procenta. Průměr tak činí 653 milionů dolarů.

Lize jako takové se také snížily zisky, a to rovnou o 14 % na 4,4 miliardy dolarů. Ještě větší skok pak lze vidět u nezdaněného příjmu. Ten šel dolů o 68 % na 250 milionů dolarů.

Důvod asi není žádným tajemstvím. Play off se hrálo v bublinách a bez diváků. Zmizely tak příjmy ze vstupenek, občerstvení, nákupů dresů přímo v aréně a tak podobně. Právě tyto příjmy, které pro týmy úplně zmizely, prý tvoří až 70 % zisků.

Hned devět týmů bylo ve ztrátě deset a více milionů dolarů, a to včetně šampionů z Tampy Bay. Obecně bývá trendem, že zisky nových mistrů letí raketově vzhůru, nicméně kvůli současné situaci to jednoduše není možné. Největší ztrátu zaznamenali New York Islanders, rovných 38 milionů dolarů.

A jak vypadá samotný žebříček?

Své prvenství obhájili New York Rangers, kteří kralují s hodnotou 1,65 miliardy dolarů. Není to vlastně žádným překvapením. New York je prostě New York, Rangers jsou navíc populární po celém světě. Na ledě nemusí dvakrát zářit a stejně je na ně upřena velká pozornost. S Alexisem Lafrenierem se hodnota ještě zvedne.

Za nimi následují další historicky podstatné týmy. Po řadě jde o Maple Leafs, Canadiens, Blackhawks a první pětku uzavírají Bruins.

Celý žebříček:

1. New York Rangers (1,65 mld. dolarů)

2. Toronto Maple Leafs (1,5 mld. dolarů)

3. Montreal Canadiens (1,34 mld. dolarů)

4. Chicaho Blackhawks (1,085 mld. dolarů)

5. Boston Bruins (1 mld. dolarů)

6. LA Kings (825 mil. dolarů)

7. Philadelphia Flyers (800 mil. dolarů)

8. Detroit Red Wings (775 mil. dolarů)

9. Washington Capitals (750 mil. dolarů)

10. Vancouver Canucks (725 mil. dolarů)

11. Pittsburgh Penguins (650 mil. dolarů)

12. Dallas Stars (575 mil. dolarů)

13. Vegas Golden Knights (570 mil. dolarů)

14. Edmonton Oilers (550 mil. dolarů)

15. New Jersey Devils (530 mil. dolarů)

16. New York Islanders (520 mil. dolarů)

17. San Jose Sharks (515 mil. dolarů)

18. St. Louis Blues (510 mil. dolarů)

19. Minnesota Wild (500 mil. dolarů)

20. Calgary Flames (480 mil. dolarů)

21. Tampa Bay Lightning (470 mil. dolarů)

22. Colorado Avalanche (465 mil. dolarů)

23. Anaheim Ducks (460 mil. dolarů)

24. Carolina Hurricanes (440 mil. dolarů)

25. Nashville Predators (435 mil. dolarů)

26. Ottawa Senators (430 mil. dolarů)

27. Winnipeg Jets (405 mil. dolarů)

28. Buffalo Sabres (385 mil. dolarů)

29. Columbus Blue Jackets (310 mil. dolarů)

30. Florida Panthers (295 mil. dolarů)

31. Arizona Coyotes (285 mil. dolarů)

