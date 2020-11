Rána pro McDavida s Draisaitlem. Nejvytěžovanější Olejář vynechá celou sezonu

První loni prohlásil, že by všechny své góly vyměnil za postup do play-off. Druhý tou dobou zase prohodil, že pro účast Edmontonu ve vyřazovacích bojích při tréninku umírá. Leon Draisaitl s Connorem McDavidem se jednoduše chtějí rvát o Stanley Cup. Mají dost předčasných konců, ten poslední přibyl do palčivé bilance před pár měsíci. To když Oilers nestačili na bookmakery podceňované chicagské Blackhawks. Jenže na vysněné svižné cestě za stříbrným pohárem se teď objevila obrovitá překážka. Edmontonské ambice pro příští sezonu dostaly krutou ránu - pravděpodobně celý ročník totiž vynechá Oskar Klefbom.

Proč je zrovna Klefbom jedním z klíčových mužů Olejářů?

Sice nesbírá tolik bodů, ani nebere tolik peněz jako McDavid s Draisaitlem. Zato tráví na ledě ještě více než oni dva. Nikdo v kabině kanadského mančaftu toho neodbruslí tolik jako sedmadvacetiletý Švéd.

V sezoně 2019/2020 trávil mezi mantinely v průměru 25 minut a 25 sekund. To jsou koňské dávky odehraného času, které teď bude potřeba rozprostřít mezi zbylé obránce Oilers.

Klefbom totiž o příští ročník přijde kvůli zranění ramena. "Cokoliv jiného než vynechání všech zápasů by bylo překvapením. Příjemným překvapením," pověděl edmontonský generální manažer Ken Holland.

Kdo Klefboma na ledě zastoupí? Naděje fanoušků se upínají zejména k nejdůležitější posile jménem Tyson Barrie. Kanadský zadák naposledy v Torontu hrával kolem 22 minut za večer a mimo jiné nasbíral u Maple Leafs 39 bodů.

Holland se nechal slyšet, že další příchody beků neplánuje. Věří, že Klefboma Edmonton nahradí z vlastních řad.

"Pro tuhle chvíli jsme na tom v defenzívě v pohodě. Podepsali jsme Williama Lagessona. Chceme podepsat také Ethana Beara. A pak máme ještě Evana Boucharda, sleduji ho v Evropě. Připojí se k nám na tréninkovém kempu," shrnul zkušený funkcionář.

S ohledem na Klefbomovo zranění se mu nepovedl hlavní záměr "okurkové sezony". Obranu razantně neposílil. Pokud vůbec půjde herně nahoru, tak jen o píď. Barrie a mladí jsou určitě plusem, Klefbom ale bude chybět.

V celé NHL byli v ročníku 2019/2020 jen čtyři vytěžovanější hokejisté. Blýskl se 34 body, chodil na led za všech herních situací. Oilers bez něj budou muset sázet na to, že nejlepší obranou je útok a budou potřebovat soupeře přestřílet.

