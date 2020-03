Rakouský šutér s českými kořeny se loučí. Vanek kdysi vládl platem v NHL, teď nenašel angažmá

O Praze říká, že je nejhezčím městem na světě. K Česku má obecně vřelý vztah, však se v Hradci Králové narodil jeho táta, za švagra míval Josefa Vašíčka a sám se česky bez výraznějších problémů domluví. Na reprezentačním dresu ale nosíval místo lva černou orlici, státní znak Rakouska. Tam vyrostl, tam se naučil hrát hokej a právě odtamtud se kdysi vydal do Kanady.

Bylo mu čtrnáct, když vyrazil za snem.

Hrát jednou v NHL, zažít velkolepé hokejové dobrodružství.

A Vanekovi se to skutečně časem podařilo, do nejslavnější ligy světa se doslova prostřílel z univerzitní NCAA. Byl to právě nevídaný kanonýrský cit, který zaujal skauty mnohých klubů NHL. Kolem Vaneka kroužil ledaskdo, nakonec šel na draftu roku 2003 na řadu hned po Nikolaji Žerděvovi, Buffalo z něj udělalo celkovou pětku.

A Sabres trefili do černého. Ve Vankovi získali opravdového ofenzivního tahouna, byť si rodák z Badenu musel na premiéru v NHL počkat. Jeho nástup o rok odložila výluka.

A pak to začalo. Borec s šestadvacítkou už v první sezoně dal 25 kousků, v té druhé se zlepšil na 43 přesných zásahů a bylo definitivně jasno. Zrodila se hvězda. Hvězda, od níž se sice nikdy nedočkáte precizní defenzívy, zato bude soupeřovy beky a gólmany strašit ve snech.

Dokonalá ukázka? Psal se 10. duben 2010 a proti stál rival z Ottawy. Kapitán Senátorů Daniel Alfredsson před utkáním převzal stříbrnou hůl za 1000 odehraných utkání. Oslavu mu ale pokazil právě Vanek. Nasázel čtyři branky! "Dlouho jsme tu nevyhráli a já jsem rád, že jsem proměnil své šance," povídal.

Tehdy mu bylo šestadvacet. Byl na vrcholu. Běžela mu luxusní smlouva, v jejímž prvním roce (2007-2008) bral nejvíce peněz v celé NHL. Rovných deset milionů dolarů.

Jsou to dva měsíce, co oslavil šestatřicetiny. Dárek v podobě prodloužení kariéry ale nedostal. Při přestupové uzávěrce se nedočkal smlouvy ani za ligové minimum. Nenapodobil tak Ilju Kovalčuka, svého vrstevníka, dalšího ze slavných evropských šutérů posledních svou dekád.

"Jsem s tím v pohodě. Jsem spokojený s tím, co jsem v hokeji dokázal, a teď si užívám roli otce. Byla to paráda trávit čas s mými syny, bruslit vedle nich a trénovat je," tvrdí Vanek.

Ještě jedna štace v NHL ho lákala, ale když nepřišla, rád se bude dál věnovat svým potomkům. Své řemeslo učí Luku, Kadea a Blakea. S nadšením. Co by se rmoutil. Má vyděláno. Zanechal po sobě výraznou stopu.Odchází jako rakouský Gretzky.

Mezi elitou stihl za Buffalo Sabres, New York Islanders, Montreal Canadiens, Minnesota Wild, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Vancouver Canucks a Columbus Blue Jackets odehrál 1029 mačů. Dal 373 branek, nasbíral 789 bodů.

Ještě loni stihl za Detroit nastřílet 16 branek, to v tomto ročníku zvládli u Red Wings jen Tyler Bertuzzi a Dylan Larkin. Pak si vzal volno, ale pravidelně na sobě dřel. Přesto při přestupové uzávěrce nenašel další angažmá. Hokej se posunul a Vankova éra skončila. Bez fanfár, na které býval zvyklý. Ale s klidem v duši. Ví, že život po hokeji ho naplňuje možná ještě více než rozsvěcení červených světel.

A že ta se kvůli němu nablikala...

Ještě jedna hokejová výzva ho ale přece jen zajímá. "Chtěl bych se jednou vrátit jako generální manažer. Prošel jsem hodně klubů NHL a spoustu se toho naučil." Zažijeme jednou Vanekův comeback?

