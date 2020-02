Řádící a zářící Kubalík je nejlepším nováčkem měsíce ledna

Český hokejový útočník Dominik Kubalík prožil v lednu fantastický měsíc a byl po zásluze jmenován nejlepším nováčkem ligy. Všechny ostatní novice dokázal předčit jak v počtu bodů (14), tak především v počtu branek (10).

Kubalík prožil fenomenální období. S deseti brankami dokonce vyrovnal nováčkovský rekord Chicaga, který stanovil v listopadu 2017 Alex DeBrincat. Zároveň se stal druhým nejlepším lednovým střelcem za Alexandrem Ovečkinem, jenž zaznamenal 13 branek.

Kubalík zahájil leden třemi asistencemi proti Vancouveru a následně prožil pětizápasovou sérii, ve které se dokázal střelecky prosadit. Nasázel sedm branek, než vyšel bodově naprázdno proti Montrealu 15. ledna. Následoval tříbodový večer v Torontu a Chicagu dopomohl také brankou proti Winnipegu. Až 21. lednu proti Floridě prožil druhý, a poslední, bezbodový zápas v měsíci.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Plzně svou pětizápasovou šňůrou zápasů, ve kterých dal gól, zaznamenal nejdelší nováčkovskou střeleckou sérii od Jeremyho Roenicka ze sezony 1989/90 a vyrovnal druhou nejdelší sérii organizace všech dob (Darryl Sutter se prosadil v roce 1981 v sedmi zápasech v řadě).

Kubalík v lednu předčil další hvězdné nováčky v čele s brankáři Elvisem Merzlikinsem (8 výher, 1,72 průměr, 94,8% úspěšnost, 3 nuly) a Iljou Samsonovem (6 výher, 1,69 průměr, 94,4% úspěšnost, 1 nula) a obránci Adamem Foxem (1+8), Cale Makarem (3+5) a Quinnem Hughesem (3+5).

Český útočník se díky lednovým výkonům rázem zařadil do honu za Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. V 50 zápasech vsítil 21 branek, přidal 11 asistencí a především pomohl zvednout se ze dna trápícímu Chicagu, které se vrátilo do bojů o play off.

Mezi nováčky je Kubalík nejlepším střelcem (o 10 branek před Makarem) a druhým nejproduktivnějším hokejistou (5 bodů za Makarem).

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+