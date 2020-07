Quinn Hughes podpořil svého bratra Jacka, který zažil horší vstup do NHL než Štefan

Já na bráchu, brácha na mě? To je úsloví, které v případě Quinna a Jacka Hughese mezi mantinely nejlepší hokejové ligy světa neplatí. A možná je to škoda. Oba si na svých písečcích staví velmi rozdílné zámky snů. Zatímco konstruktivní obránce Vancouveru patří se svými 45 asistencemi k hlavním favoritům souboje o Calder Trophy, Jack by na nováčkovskou sezonu radši zapomněl.

A tak když už Quinn Hughes nemůže svého sourozence nalézat přesnými pasy, snaží se jeho kariéře pomoci alespoň mediálními výstupy. Věří, že se mladičký útočník Devils dokáže zlepšit díky dlouhé pauzy, způsobené koronavirovými opatřeními a také tím, že se New Jersey nedostalo mezi 24 postupujících týmů.

Naposledy Jack Hughes nastoupil 10. března proti Pittsburghu. Nebodoval. Stejně jako ve všech sedmi kláních před nucenou přestávkou.

„Myslím si, že to může být ta nejlepší věc, co se mohla mému bratrovi přihodit, když budu úplně upřímný,” sdělil své dojmy Quinn ve videohovoru pro oficiální YouTube kanál Canucks. „Je to neskutečný hokejista a jediná věc, která ho držela zkrátka, byl jeho nízký věk.”

Nikdo netuší, jak dlouho může sedm nejhorších celků této základní části čekat na svůj další soutěžní zápas. Mezitím mají jejich hráči dostatek času pracovat na svých postavách.

Pod úrovní Patrika Štefana

Právě nabírání muskulatury je v případě Jacka Hughese naprosto klíčové. Její nedostatek mu skauti vyčítali už během loňského mistrovství světa v Bratislavě a Košicích. Právě tam se nabízelo do očí bijící srovnání s jeho hlavním konkurentem v přetahované o post draftové jedničky Kaapem Kakkem. Americký centr působil mnohem méně vyzrálým dojmem. Přesto se nakonec premiantem draftu stal.

„Jako osmnáctileté dítě prostě ještě tak silný nejste. Velký rozdíl zaznamenáte mezi 18. a 20. rokem života. Má pořád spoustu času na to, aby se zlepšil,” ujišťuje Quinn.

Rádo by mu věřilo i vedení v New Jersey. Avšak na druhou stranu nesmí Jackovi zapomenout, že coby zelenáč zvládl v 61 mačích jen 21 bodů (7+14). V novém tisíciletí zaznamenali méně produktivní nováčkovský ročník jen dva hráči zvolení z první pozice draftu. Jsou jimi brankáři Marc-André Fleury a Rick DiPietro. Mezi obránci a útočníky nikoho horšího nenajdete. Gólově zaostává pouze zadák Erik Johnson, který v premiérovém roce v kabině St. Louis nastřádal pět tref.

Jacku Hughesovi by vzhledem k těmto srovnáním měla v hlavě začít blikat červená kontrolka. Vždyť větším množstvím bodových zápisů v nováčkovské sezoně se chlubí i Patrik Štefan (odehrál o 11 zápasů navíc), u mnohých fanoušků považovaný za nejmohutnější zklamání v historii vstupního draftu do NHL. Pokud by prostřední bratr ze slavného hokejového rodu v dalších letech nezabral, mohl by rodáka z Příbrami na trůnu hanby rychle vystřídat.

Produktivita jedniček draftu v nováčkovských sezonách od roku 2010:

Auston Matthews (2016) – 69 bodů (40+29) v 82 zápasech

Nathan MacKinnon (2013) - 63 bodů (24+39) v 82 zápasech

Nico Hischier (2017) - 52 bodů (20+32) v 82 zápasech

Ryan Nugent-Hopkins (2011) - 52 bodů (18+34) v 62 zápasech

Connor McDavid (2015) - 48 bodů (16+32) v 45 zápasech

Rasmus Dahlin (2018) - 44 bodů (9+35) v 82 zápasech

Taylor Hall (2010) - 42 bodů (22+20) v 65 zápasech

Aaron Ekblad (2014) - 39 bodů (12+27) v 81 zápasech

Nail Jakupov (2012) - 31 bodů (17+14) v 48 zápasech

Jack Hughes (2019) - 21 bodů (7+14) v 61 zápasech

Share on Google+