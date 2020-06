První rok fyzicky nepřipravený? Vrátím se silnější, slibuje Jack Hughes

Všichni od něj čekali už v osmnácti letech hodně. Předvedl momenty, které dokonale odkryly jeho potenciál. Nejednou vzal puk a projel s ním přes několik hráčů až k soupeřově bráně. Celkově tomu ale něco scházelo. Jack Hughes neoslnil. Nyní dělá vše pro to, aby byl příště lepší.

Není snadné naskočit do elitní světové ligy v osmnácti letech, jednička draftu by to ale měla zvládnout. Čelit bourákům jako je Zdeno Chára, Brian Boyle, nebo ještě donedávna byl Dustin Byfuglien, to věru není snadný úkol. Zvlášť když měříte 178 centimetrů a vážíte 76 kilo.

„Vím, že musím zesílit,“ přikyvoval Hughes minulý týden před novináři.

V devatenácti letech už pravděpodobně nevyroste, zmohutnět ale může. Více než na čemkoli jiném právě na tomhle uplynulé měsíce tvrdě dřel. Pauza to bude dlouhá. Začala v půli března a pro hráče Devils potrvá nejspíš až do ledna. Před sezónou zajímavě posílený mančaft patřil k největším zklamáním letošního ročníku a plánované vyřazovací boje si nezahraje.

Hughes má tedy pořádně dlouhou dobu na to, aby se sebou něco udělal. V 61 letošních zápasech nasbíral 21 bodů (7+14). V hodnocení účasti na ledě, ať už klasickém plus minus (-26) nebo jen ze hry pět na pět (-21), patřil k nejhorším v týmu.

Že by se cítil pod nepřiměřeným tlakem, odmítá. „Přišel jsme do týmu, kde byl vítěz Norris Trophy (P.K. Subban), dvě předešlé jedničky draftu (Nico Hischier a Taylor Hall) a držitel Hart Trophy (Hall), takže na mě tam tlak nebyl,“ přesvědčuje. „Byl to jen frustrující rok, týmu se nedařilo. Dobrá zpráva je, že příští sezónu snad budeme hladovější.“

Plán ke zlepšení fyzické kondice je jednoduchý. Co nejvíc jíst. Jenom cpát se ale nestačí. Pořádný silový trénink je nutností. „Tvrdě jsem makal celý svůj život, nikdy jsem ale neměl mezi sezónami šest nebo sedm měsíců volna,“ přibližuje aktuální pocity devatenáctiletý mladík.

„Jackův potenciál je obrovský. Na NHL ale z fyzického hlediska nebyl připravený. Je to jednoduché a prosté,“ tvrdí analytik TSN Craig Button.

Hughes souhlasí. „Vím, že to byl hodně neobvyklý rok. Velmi rychle pochopíte, o co jde, a že takové věci se dějí, nicméně doufám, že něčím takovým znovu neprojdu. Hrát NHL v osmnácti letech je hodně výjimečné, za deset let se třeba ohlédnu a uvidím, jak důležitý rok to pro mě byl.“

Share on Google+