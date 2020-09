Promítání s rolbařem a zachráncem Canes. Disney chystá film o Ayresovi

Ten příběh byl od začátku pro plátna jako ložený. Náhradník David Ayres se vlivem zranění hned dvou brankářů v jednom utkání dostal ve 42 letech mezi tři tyče v nejlepší hokejové lize světa. Ba co víc, on za 29 minut pustil jen dva góly a Carolina díky jeho osmi zásahům dokráčela k vítězství 6:3.

Dva body, které si z onoho utkání proti Torontu odnesla, ji nakonec pomohly k šestému místu ve Východní konferenci. Islanders, Blue Jackets a také poražení Maple Leafs se v tabulce zařadili až za tým z města Raleigh. Ten tak v kvalifikačním kole narazil na méně nebezpečné Rangers a ve třech zápasech hladce postoupil do regulérního play off.

Nic z toho by se nestalo, kdyby dvaačtyřicetiletý rolbař nepředvedl tak úchvatný výkon. Vždyť on nejenže zastavil střelce soupeře, ale také skvěle pracoval svou holí. Ayresova vyvedená rozehrávka stála na počátku gólové akce, po níž vedla Carolina zásluhou Sebastiana Aha už 4:1.

Do té doby neznámého chlapíka čekala po této senzaci důkladná mediální masáž, kterou si ovšem náramně užíval. Navštívil několik televizních i rádiových show, poděkování se dočkal od vedení klubu i celé kabiny Hurricanes, mluvil s ním třeba komisionář NHL Gary Bettman.

Moment hodný k natáčení

„Nestává se tak často, že byste si během zápasu vytvořili parádní vzpomínku. Ale je to přesně to, proč tohle děláte. Vybavíte si na má slova, až skončíte. Dnes jste mi jednu takovou vzpomínku darovali, a je patrně vůbec nejlepší, jakou kdy budu mít,” dojal hráče po Ayresově debutu kouč Caroliny Rod Brind’Amour.

Aby tato vzpomínka zůstala zakonzervována, rozhodlo se studio Disney zpracovat snímek, který by zachytil náhlou slávu Davida Ayrese. V podcastu zvaném The PP1 Podcast to prozradila jeho žena Sarah. Během téměř hodinového rozhovoru nabízí unikátní pohled na chvíle, kdy se její manžel ze dne na den proměnil v superhrdinu. A také na něj práskla několik pikantérií.

„Před tím zápasem jsme si společně zašli do posilovny, vyběhli jsme hrozně moc schodů. Pak Dave spořádal fakt hodně sendvičů... upřímně se divím, že se vůbec dokázal na těch bruslích hýbat,” směje se Ayresova manželka.

