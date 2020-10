Proč Buffalo? Hall obnoví spojení s Kruegerem, přesvědčil ho i Eichel

Jedním z největších rébusů letošního otevření trhu s volnými hráči bylo, komu se podaří zlanařit Taylora Halla. Hvězdný útočník svým rozhodnutím nakonec poněkud překvapil, na příští sezonu se upsal Buffalu.

Proč se osmadvacetiletý Hall rozhodl podepsat právě s Buffalem, když dlouhodobě vyhlašoval, že chce být součástí vítězné organizace? Vždyť Sabres se ve vyřazovacích bojích objevili naposledy před devíti lety.

Odpověď je jednoduchá: Ralph Krueger. Jednašedesátiletý kouč produktivního útočníka velmi dobře zná ze svého působení v Edmontonu. Když Oilers v roce 2010 Halla draftovali, tak v klubu pracoval jako asistent trenéra.

„Taylorův vztah s Ralphem hrál velkou roli,“ potvrdil pro web The Athletic generální manažer Buffala Kevyn Adams. „Mít Ralphův pohled na tento typ člověka a hráče bylo velmi užitečné. S Taylorem měli několik rozhovorů.“

Rodák z Calgary za sebou má turbulentní období. Loni v prosinci se po třech a půl letech přestěhoval z New Jersey do Arizony, s Coyotes si pak teprve podruhé v kariéře zahrál play off. K dohodě mezi oběma stranami ale nakonec nedošlo a Hall zamířil na trh volných hráčů.

A přestože se spekulovalo o zájmu Colorada a dalších týmů, tak kývl na nabídku Buffala. „Jeho agentovi jsem hned řekl, že chceme hráče, který tady chce být. Hráče, který je pokorný, hladový a chce vyhrávat,“ zmínil Adams.

Další odpovědí na původní otázku je Jack Eichel. Třiadvacetiletý Američan a kapitán Sabres je ve svém věku jednou z největších hvězd NHL. Hall se s největší pravděpodobností zabydlí na křídle Eichelovy formace. To jsou slušné vyhlídky, ne?

„Samozřejmě si naši soupisku prostudoval, mluvili jsme o tom. Hovořili jsme s ním podrobně o naší filozofii. Víme, že jsme v posledních letech nebyli dost dobří. Musíme tvrdě pracovat, abychom se stali týmem, kterým se chceme stát,“ řekl Adams.

Hall kromě toho dává šanci tak trochu sám sobě. Jasně, hvězda jeho formátu si může žádat takřka nejlepší podmínky. Ale v případě, že po boku Eichela a spol. zazáří, tak bude v mnohem lepší pozici pro vyjednávání po příští sezoně než letos.

A v Buffalu zase věří, že vylepší profil aktuálně nepříliš úspěšné organizace.

