Problémy pro Carolinu. Brind'Amour pochybuje, že si Svečnikov ještě v prvním kole zahraje

Velké oslabení ve velké bitvě. Carolina bude velmi pravděpodobně ve zbytku série s Bostonem postrádat důležitý článek své ofenzívy. Trenérský štáb v čele s Rodem Brind'Amourem se bude muset obejít bez Andreje Svečnikova.

Ruský talent si nepříjemně poranil pravou nohu v 56. minutě třetího utkání mezi jeho Carolinou Bostonem.

K incidentu došlo v předbrankovém prostoru, kde Svečnikov bojoval o místo se Zdenem Chárou. Souboj však neustál a nešťastně si při pádu dosedl na svou pravou nohu a z ledu mu museli pomáhat Dougie Hamilton s jedním z členů realizačního týmu.

„Je to nešťastné. Myslím, že stav ledu na konci zápasu s tím měl co dočinění. Led už byl rozbředlý, brusle se do něj zabořují o něco více, je to prostě nešťastné. Dva hráči prostě bojují před bránou,“ popisoval nepříjemnou situaci ze svého pohledu trenér Rod Brind'Amour.

„Nevidíte to rádi nikdy, obzvláště ale ne, když jde o vašeho svěřence a klíčového hráče. To je ale součást hry,“ dodává Brind'Amour.

Lodivod Canes si moc dobře uvědomuje, o koho ve třetím střetnutí přišel. Vždyť teprve dvacetiletý útočník je aktuálně se čtyřmi góly nejlepším střelcem Caroliny v letošní vyřazovací části. Co se kanadských bodů týče, tak těch posbíral více jen Sebastian Aho.

Svečnikova v Torontu čeká magnetická rezonance, na další novinky si musí Hurricanes počkat.

Je však velmi pravděpodobné, že minimálně v sérii s Medvědi se již rodák z Barnaulu neobjeví, Sám trenér Rob Brind'Amour dle svých slov vysoce pochybuje o tom, že se ještě během prvního kola stihne dát dohromady.

